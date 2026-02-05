Cómo las decisiones de control volvieron caótico el NASCAR Cup Clash

Solo era una carrera de exhibición sin puntos, pero el garaje de la Copa NASCAR no consideraba que la Cookout Clash fuera el mejor momento, desde el control de la carrera hasta los que estaban sobre el terreno comunicándose directamente con los equipos.

Al recorrer el garaje, varios jefes de equipo y miembros veteranos del equipo opinaban que el organismo sancionador debía trabajar durante la semana siguiente para limar asperezas entre ellos.

Un miembro veterano del equipo de un equipo de campeonato dijo que la NASCAR había perdido el garaje, haciendo referencia a una narrativa de la temporada baja, y que un evento como este reflejaba por qué existe tal desconexión.

Ese miembro del equipo dijo que los oficiales en el campo del estadio Bowman Gray el miércoles por la noche no pudieron dar una respuesta clara a nada y que las decisiones tomadas estaban en conflicto directo con lo que los equipos entendían que eran las reglas.

No cambies los neumáticos

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images

El mejor ejemplo fue el de Carson Hocevar y el equipo Spire Motorsports n.º 77. Cuando NASCAR permitió a los equipos volver a la zona de boxes para repostar, también obligó a Hocevar a volver a poner los neumáticos para lluvia que habían quitado antes de la bandera amarilla.

Las reglas de NASCAR exigen que el control de carrera declare que la pista está seca antes de que los equipos puedan volver a poner los neumáticos lisos. Aún no lo habían hecho, pero no se dieron cuenta de la maniobra del 77 hasta después de los hechos.

"Sí, corrí como seis vueltas con los neumáticos de seco y había como, y realmente no puedo responder a esto, dijeron que no podíamos poner los neumáticos de seco, pero alguien más nos dijo que podíamos", dijo Hocevar. "Este tipo dijo que no, pero el tipo de arriba, en la torre, dijo que sí, así que la torre o alguien lo hizo.

"Había un tipo delante de mí, no sé quién era, pero nos decían que nos detuviéramos y, al final, él dijo: "Vale, podéis seguir", y entonces reanudamos la carrera". Quiero decir que estaban pasando muchas cosas.

Al menos no nos dijeron: "Enhorabuena, habéis corrido seis vueltas en seco, así que ahora tenéis seis vueltas de retraso". Creo que fue un malentendido en una torre que probablemente ya era caótica, y no quiero ni imaginar cómo sonaban esas radios".

La decisión de permitir que los equipos bajaran y repostaran combustible fue una de las razones por las que varios jefes de equipo se enfadaron en primer lugar. Solo ocurrió después de que Chase Elliott y Kyle Larson se quedaran sin combustible.

Castigados por planificar con antelación

En tiempo real, James Small estaba furioso porque acababa de decirle a su piloto, Chase Briscoe, que tenían suficiente combustible para llegar al final, incluso con todas las banderas amarillas. Había calculado que la carrera tendría suficientes vueltas de precaución para justificar un depósito lleno.

Small pretendía ganar la carrera en parte gracias al consumo de combustible.

"Simplemente no lo entiendo", dijo Small. "Todo el mundo conoce las reglas, todo el mundo. Si empezabas la carrera con el depósito lleno, tenías combustible más que suficiente para llegar al final. Así que, sí, supongo que da igual".

En tiempo real, se lo dijo a Briscoe por radio: "Es una puta mierda".

"Es como, ¿para qué tenemos las reglas?", dijo Small. "Sabes, incluso después de la LCQ, creo que le dieron a otro coche un juego de neumáticos que dijeron que nunca iban a dar. Así que, ya sabes, fue un cambio constante y fue frustrante porque pensé que podríamos aguantar más con el combustible que muchos de los chicos con los que competíamos.

Íbamos a estar bien, así que supongo que, en general, tuvimos suerte de que no contara para nada".

El ganador de la carrera, Ryan Preece, se benefició de esa decisión y el jefe de equipo, Derrick Finley, dice que presionó a NASCAR para que la tomara.

"Presionamos mucho a los oficiales para que nos dejaran repostar, para que nos dejaran repostar", dijo. "Nos pareció que era una circunstancia bastante extraordinaria, estar ahí fuera bajo la lluvia y la nieve, derrapando y dando todas esas vueltas de precaución que no cuentan.

"Al parecer, al final accedieron. Bajamos".

Finley admitió que "iban a estar cerca" y que se sentía "aliviado y feliz" de que NASCAR les dejara repostar.

"Me siento mal por la gente que bajó y repostó antes de la bandera amarilla", dijo Finley. "De hecho, nosotros mismos estuvimos pensando en hacerlo. Como íbamos en cabeza, no lo hicimos. Si no hubiéramos ido en cabeza, probablemente habríamos bajado a repostar y habríamos perdido nuestra posición".

Jim Pohlman, nuevo jefe de equipo de Kyle Busch y del Richard Childress Racing n.º 8, era uno de esos equipos.

"Mi única queja es que probablemente nos quedábamos sin combustible y decidí entrar", dijo Pohlman. "En una de esas últimas vueltas, reposté por seguridad y me dijeron que ni siquiera podía hacerlo.

Luego, en la siguiente bandera amarilla, dejaron que todos entraran y repostaran, y yo lo sabía, no habría repostado y habría mantenido nuestra posición en la pista. Pero, ¿sabes qué? Supongo que a veces las cosas son así".

Cuando llegó el momento de hablar con Chris Gayle, jefe de equipo del JGR n.º 11, él y Small estaban hablando de ello. Compartían la misma frustración.

Caos y confusión en los boxes

Lluvia/aguanieve en Bowman Gray Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images

"Sí, eso es de lo que estábamos hablando", dijo Gayle sobre su charla con Small. "Tan caótico como estaba en la pista, con todos los contactos en condiciones de humedad, igual de caótico estaba aquí en el pit lane, porque de repente no estaba muy seguro de cuáles eran las reglas y qué estaba permitido y qué no. Creo que mucha gente tampoco lo estaba. Fue una pena".

Gayle dijo que los equipos y la NASCAR tienen un canal para poder mantener estas conversaciones en los foros adecuados.

"Por supuesto", dijo Gayle. "Todo lo que ha pasado se tratará de la forma adecuada, en el momento adecuado y con las personas adecuadas, y tendremos esas conversaciones".

Cliff Daniels, jefe de equipo de Larson, se vio afectado por la decisión sobre el repostaje, pero se mostró más diplomático porque su carrera fue mucho más problemática que ese resultado arbitral concreto.

"Para ser sincero, nuestra carrera fue un desastre tan grande que no estoy en posición de hablar del arbitraje", dijo Daniels. "Lo único que diré es que todavía hay centímetros de nieve en el suelo y sé que el equipo de pista, todo el mundo, el circuito, todo el mundo en NASCAR trabajó muy, muy duro para que este evento se celebrara.

Así que voy a darles todo el crédito que se merecen por habernos traído aquí y comunicarnos todo lo necesario para que pudiéramos correr en estas circunstancias. Ha habido muchas cosas buenas".