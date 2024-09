Todo lo que hay que saber de los playoffs de NASCAR Cup

Puede que la temporada regular de la NASCAR Cup 2024 se haya cerrado en Darlington, coronando campeón a Tyler Reddick, pero el título de la Serie está lejos de estar decidido. Todo se definirá en las próximas diez carreras, como parte de los playoffs de Cup. Si ya te has perdido, o eres un aficionado que necesita un repaso, te lo contamos.



Este año se cumple la décima edición con el formato de eliminatorias. Originalmente llamado 'The Chase' en 2004 y en el que participaban diez pilotos que simplemente intentaban acumular más puntos que los demás en el transcurso de las diez carreras finales, el sistema se ha convertido en algo totalmente diferente en la era moderna. Fue hace una década cuando NASCAR hizo una revisión completa e introdujo un campo de playoffs ampliado, eliminaciones y diez carreras divididas en cuatro rondas distintas para determinar el campeón de la temporada de la Cup Series.

¿Cómo funciona exactamente? He aquí un desglose simplificado de todo:

Después de las primeras 26 carreras, cada piloto a tiempo completo con una victoria está clasificado para los playoffs. El resto de los 16 pilotos se compone de aquellos con más puntos en la temporada regular, pero sin victorias durante el año. En 2024, los únicos pilotos que entraron sólo por puntos fueron Martin Truex Jr. y Ty Gibbs.

Reajuste de puntos: La clasificación se reinicia con cada piloto de playoffs premiado con 2.000 puntos de playoffs. Los puntos de bonificación acumulados durante la temporada regular se añaden al total: cinco puntos por victoria en carrera, un punto por victoria de etapa, y un puñado de puntos adicionales para los diez pilotos más altos en la clasificación antes del reinicio. Esto incluye 15 puntos para el campeón de la temporada regular. Sin embargo, no estarán solos en la pista. Todos los pilotos que no lograron entrar en los playoffs seguirán compitiendo y lo harán con un objetivo en mente: robar victorias en las carreras.

Ronda de 16: Las tres primeras carreras de los playoffs conforman la Ronda de 16, donde los cuatro pilotos más bajos en puntos (normalmente del 13º al 16º) serán eliminados de la lucha por el título. Al igual que en la temporada regular, una victoria de cualquier piloto de los playoffs, por pocos puntos que tenga, lo hace avanzar automáticamente a la siguiente ronda.

Carreras de 2024: Atlanta Motor Speedway, Watkins Glen International, Bristol Motor Speedway

Qué esperar: Esta es la ronda en la que muchos de los "pretendientes" se quedan fuera de los playoffs, como aquellos que normalmente no son competitivos pero consiguieron encontrar su camino hacia el Victory Lane en algún momento de la temporada regular. Sin embargo, eso puede cambiar este año con la introducción de una pista de drafting (Atlanta) en la ronda de apertura, así como un circuito mixto. Bristol podría ser otro comodín después del impactante desgaste de neumáticos que sembró el caos en la carrera de primavera, ya que el mismo compuesto está previsto que regrese para la carrera de corte de este mes de septiembre. Esta es una ronda en la que los pilotos posiciones cerca de la parte superior de la clasificación sólo necesitan mantenerse fuera de problemas para asegurar el avance.

Ronda de 12: Los puntos se restablecen a 3.000 con todos los puntos de bonificación añadidos de nuevo, así como los puntos de bonificación adicionales obtenidos durante la ronda de 16. El formato entre estas rondas es muy similar con otras tres carreras, eliminando a los cuatro pilotos con menos puntos. Cuando termine esta ronda, la mitad de los participantes en los playoffs habrán desaparecido.

Carreras de 2024: Kansas Speedway, Talladega Superspeedway, Charlotte Motor Speedway ROVAL

Qué esperar: El punto medio de los playoffs es conocido por tener su parte justa de salidas sorpresa. Esto se debe en parte a la inclusión de un circuito mixto y una pista de drafting, pero este año, tanto la Ronda de 16 como la Ronda de 12 comparten esta característica única. Como resultado, 2024 podrían ser los playoffs más impredecibles hasta la fecha. En Talladega, la lealtad a los fabricantes lo será todo, ya que los que no forman parte de la lucha por el título se convierten en activos para los que sí lo son dentro de los campos de Chevrolet, Ford y Toyota. El ROVAL vuelve como una carrera de eliminación, lo que suele dar lugar a estrategias extrañas y a pilotos en peligro de quedarse cortos cediendo voluntariamente la posición en pista en un intento desesperado por dar puntos para la etapa. A.J. Allmendinger sacó provecho de esto en 2023, reduciendo la distancia en las etapas y arrebatando una victoria a los pilotos del playoff.

