Raikkonen: COTA se siente muy diferente en un F1 a un NASCAR

Raikkonen hizo su debut en NASCAR Cup con Trackhouse en Watkins Glen el pasado agosto, saliendo 27º y terminando 37º después de verse involucrado en un incidente al salir de la chicana de la parada del autobús.

El finlandés vuelve de nuevo este fin de semana, donde comparte la pista con el también campeón mundial de F1 Jenson Button.

En clasificación, solo los separaron 0,033s en tiempos por vuelta, con Raikkonen clasificándose 22º y Button 24º.

El piloto finlandés habló con los medios el sábado sobre su continua curva de aprendizaje mientras se enfrenta a los mejores de las carreras de stock cars.

"Es la misma pista, pero se siente muy diferente en un auto de F1 a uno de NASCAR", dijo Raikkonen, quien obtuvo su última victoria en F1 en el Gran Premio de Estados Unidos 2018 en COTA. "Muchas de las curvas son más tipo de rectas en F1 debido a la carga aerodinámica. Se vuelve un poco más complicado en un coche NASCAR. Es agradable estar de vuelta y es un lugar precioso para estar aquí en Texas. Esperemos hacerlo bien. Intentaremos mejorar lo de ayer y lo de hoy y a ver qué hacemos en la carrera".

El finlandés tiene dos compañeros de equipo experimentados en los que apoyarse con Chastain y Daniel Suárez, que consiguieron sendas victorias en circuitos mixtos el año pasado. Las sesiones informativas posteriores a la carrera son diferentes a las que estaba acostumbrado en la Fórmula 1, y las califica como un ambiente más relajado.

"Es diferente. En la F1, hay muchas reuniones y muchas otras cosas", explicó. "Aquí es un poco más relajado. Hay reuniones, pero es diferente. Yo no tengo la experiencia con los coches y todos los detalles, así que ayer tuvimos una reunión como grupo, como todo el equipo, y es agradable escuchar y evaluar lo que pensaban sobre el coche y lo que deberían hacer con el coche. Creo que todo el mundo tiene dificultades similares con los coches aquí. La parte trasera parece ser la más complicada en la parte alta, pero es bueno tener compañeros de equipo y escuchar lo que dicen y recibir algunos consejos de ellos".

Kimi Raikkonen, Trackhouse Racing, Onx Homes / iLOQ Chevrolet Camaro Foto: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Los coches siguen siendo los mismos desde su última aparición en la Copa en Watkins Glen, pero el paquete de reglas ha cambiado. NASCAR ha quitado una cantidad significativa de carga aerodinámica a los coches para los eventos en óvalos cortos y circuitos mixtos. Raikkonen lo notó inmediatamente durante los entrenamientos del viernes.

"No he conducido ningún coche de carreras desde el año pasado, así que me lleva un tiempo acostumbrarme de nuevo, aunque conozco el coche", dijo. "El coche ha perdido algo de carga aerodinámica, lo que le hace ir un poco más de cola. Al menos sé que la mayoría de las cosas cómo va. ¿Va a dar mejores resultados? Ya lo averiguaremos. Pero conozco la pista, así que eso ayuda, pero como he dicho antes es una pista muy diferente con un coche de NASCAR que con uno de F1".

"Me siento más preparado por ese lado ahora que sé cómo va la carrera y cómo va todo lo demás".

Todo es diferente

NASCAR también ha eliminado las pausas entre etapas en los circuitos mixtos , lo que permite que la carrera se desarrolle de forma más natural que en el pasado. Raikkonen señaló cómo "todo es diferente" tanto dentro como fuera de la pista entre la NASCAR y la F1, especialmente la naturaleza de autocontrol entre los pilotos.

"Obviamente, tengo algo de experiencia en diferentes coches y diferentes categorías. Hice Rally, que es completamente diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer en la F1", comenzó. "NASCAR, de nuevo, es fácil pensar que es parecido a todo porque tienes un volante y cuatro neumáticos, pero cambia mucho".

"Las carreras son ligeramente diferentes porque en la F1, si tocas a alguien sueles perder un coche o perder la rueda. En la F1 no puedes arriesgarte tanto porque pierdes pequeñas partes del coche, y de repente tu coche es un segundo más lento de lo que debería ser. En NASCAR, puedes tener carreras un poco más reñidas. Obviamente, las reglas son diferentes. Aquí son más abiertas. Creo que es más de si te comportas, bueno, ellos se comportarán de manera similar contra ti de la manera que he entendido. Eso hace que sea más emocionante al final de las carreras, cuando la gente puede ser bastante agresiva".

"Todo es diferente. Cómo se hacen los entrenamientos, cómo se hace la clasificación, todo es una especie de curva de aprendizaje. El coche es obviamente mucho más diferente de conducir que cualquier otro coche que he conducido antes. Me gusta. Es bastante relajado. Es un ambiente muy cálido. Es bueno. Tuve una buena experiencia el año pasado. No terminó como hubiéramos deseado, pero cuando tienes otros 40 coches, las cosas pueden salir mal".

Kimi Raikkonen, Trackhouse Racing, Onx Homes / iLOQ Chevrolet Camaro Foto: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

Una de las principales cosas que ha disfrutado de la NASCAR es la posibilidad de adelantar sin la ayuda de algo como el DRS.

"Hay lugares en los que se puede adelantar y, especialmente en la F1, no hay muchos circuitos en los que se pueda hacer una buena carrera. La gente puede adelantar sin el DRS, y se parece más a una carrera normal de F1 al estilo antiguo".

"Así es como el trazado de la pista funciona para la F1 bastante bien. Como he dicho antes, en la F1 no es a fondo. Algunas de las primeras partes son casi a fondo, (las curvas) 17 y 18, son bastante fáciles y a fondo para esos coches. Muchas de las curvas que son difíciles. Probablemente las curvas más difíciles para NASCAR, no son realmente para los coches de F1 debido a la carga aerodinámica. Hace una gran diferencia en la pista. Todos los baches que tiene la pista en la F1 te los quitas de encima porque, de nuevo, la carga aerodinámica ayuda y realmente no lo sientes, pero en un coche de NASCAR el efecto es bastante grande. Es un circuito mucho más complicado de pilotar y de hacer que el coche funcione como quieres. Es una pista completamente diferente en muchos sentidos. Suena estúpido porque es la misma pista, pero el coche la hace muy diferente".

La carrera del domingo también contará con el regreso de Jimmie Johnson y Conor Daly, así como con el debut de la estrella de la IMSA Jordan Taylor.