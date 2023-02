Suárez: nuevo morro de Chevrolet permitió ser mejores en Daytona 500

Cargar reproductor de audio

Chevrolet se llevó la carrera más importante de la temporada de la Copa NASCAR cuando Ricky Stenhouse se anotó una sorprendente victoria, superando por muy poco al Ford de Joey Logano y al Toyota de Christopher Bell cuando una advertencia por un enorme accidente en la curva 1 puso fin a la carrera en la prórroga.

El Camaro ZL1 de Chevy presenta el mayor cambio visual en el morro de los tres fabricantes de la NASCAR en 2023, con los faros de imitación y la sección de la parrilla colocados más abajo que antes. También presenta una zona frontal más plana debajo de esa región, lo que permite que los parachoques delanteros y traseros de sus coches se alineen mejor para facilitar el bumpdrafting en las pistas de supervelocidad.

A todos los fabricantes se les permitió presentar nuevos diseños de morro y capó para 2023, que han sido aprobados por la NASCAR después de pruebas en túnel de viento y en pista, y los tres diseños parecen ser más similares en la región del parachoques delantero.

"Creo que el Chevrolet, la forma en que estaba antes, tenía un punto bastante bueno [en el centro de la nariz] y creo que eso hizo que fuera un poco difícil para nosotros empujar tan agresivamente como algunos de los otros fabricantes", dijo Suárez en el programa RaceHub de FOX. "Creo que, ahora mismo, estamos en el mismo nivel que ellos. No quiero decir que seamos mejores. Pero definitivamente somos mejores que el año pasado".

Kyle Larson, Hendrick Motorsports, HendrickCars.com Chevrolet Camaro, Austin Cindric, Team Penske, Discount Tire Ford Mustang, Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Tootsies Orchid Lounge Chevrolet Camaro Photo by: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

El piloto de Trackhouse, Suárez, quien se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la Copa el año pasado, logró su mejor resultado en las 500 Millas de Daytona el domingo, y sintió que su séptimo lugar hubiera sido mejor de no haber sido por un trompo que puso la carrera bajo precaución cuando faltaban sólo dos vueltas.

"La verdad es que me sentí un poco disgustado por el trompo que sufrí al llegar a la bandera blanca", dijo Suárez. "Me sentía como si estuviera sentado en una posición bastante decente allí, trabajando junto con Ricky [Stenhouse, el eventual ganador] y el No.5 [Kyle Larson] - era un grupo decente de Chevys. Y entonces hice un trompo y todo se fue al garete.

"Me costaba mantener el equilibrio cuando la gente se acercaba al parachoques trasero. Ese, el nº 2 [el Ford Mustang de Austin Cindric] se me acercó mucho, muy apretado y el coche de detrás también se me acercó mucho y me hizo perder el equilibrio.

"Fue un poco loco. Tuve suerte de que me dieran un aviso justo después. Fui el perro de la suerte [el coche líder que va una vuelta por detrás y que consigue una vuelta de vuelta para recuperar la vuelta] y pude terminar entre los 10 primeros después de todo el lío. Pero el coche era rápido y el equipo hizo un gran trabajo.

"Estábamos en la lucha, y eso es todo lo que se puede pedir en Daytona, poder ganar una de estas carreras. Hicimos un trompo, pero nos recuperamos y estamos mejorando en este tipo de carreras, y vamos a conseguir una de estas algún día".