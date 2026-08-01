Super Fórmula presenta el calendario de 2027 con Suzuka de vuelta como apertura

El calendario provisional de Super Fórmula para 2027 ha sido revelado por la federación nacional JAF, con Suzuka regresando a su lugar como sede de la ronda inaugural.

Publicado el viernes, el calendario presenta los siete fines de semana habituales en cinco circuitos nacionales diferentes y ninguna ronda en el extranjero.

Suzuka y Fuji mantienen dos fechas cada uno, con visitas únicas a Motegi, Autopolis y Sugo completando la lista.

Motegi celebró la apertura de este año a principios de abril como resultado del cambio a una fecha más temprana del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en Suzuka, lo que significó que Super Fórmula no pudo albergar allí la apertura debido al tiempo necesario para preparar el circuito.

Sin embargo, con la cita de F1 ahora prevista para volver a abril en 2027, Suzuka recupera su lugar como apertura de Super Fórmula del 12 al 14 de marzo.

Motegi albergará la segunda ronda a mediados de abril, con Autopolis regresando a su fecha habitual de mayo tras ser adelantada a abril este año.

El otro cambio importante es que la visita de Super Fórmula a Sugo se ha trasladado de agosto a finales de junio como resultado de los esfuerzos en toda la industria japonesa del automovilismo para implementar una pausa de verano al estilo de la F1.

Esto comienza con la segunda semana de agosto, cuando Japón tiene su tradicional festividad de Obon, y dura tres semanas.

Como resultado, ahora hay una brecha de tres meses entre el fin de semana de julio en Fuji y la visita de regreso al recinto propiedad de Toyota en octubre.

El número de carreras que tendrán lugar durante los siete fines de semana que componen el calendario aún no ha sido confirmado por Super Fórmula.

En los últimos años, todas las rondas salvo Autopolis y Sugo han sido de doble carrera, para un total de 12 carreras.

Calendario de Super Fórmula 2027

fecha pista 12-14 de marzo Suzuka 16-18 de abril Motegi 14-16 de mayo Autopolis 25-27 de junio Sugo 16-18 de julio Fuji 8-10 de octubre Fuji 26-28 de noviembre Suzuka