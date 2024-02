Pechito López explica por qué no buscó otro Hypercar para el WEC 2024

El argentino ha cambiado a la nueva clase LMGT3 para correr parra Lexus, marca hermana de Toyota, después de pasar seis temporadas completas en la clase superior del WEC, logrando la victoria en las 24 Horas de Le Mans en 2021 y títulos consecutivos del WEC en 2019-20 y 2021, la temporada final de LMP1 y la primera para Hypercar.

"Pechito" López es el piloto platino a bordo del RC F GT3 #87 del equipo francés Auto Sport Promotion, que cambia de marca este año tras muchos años de éxito con equipos Mercedes en GT World Challenge Europe.

Esteban Masson y Takeshi Kimura lo acompañarán en la clase pro-am que sustituye a GTE Am, mientras que Kelvin van der Linde, Timur Boguslavskiy y Arnold Robin compartirán el coche hermano #78.

En declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, López subrayó que nunca estuvo en sus planes buscar otro asiento en Hypercar y cortar lazos con Toyota.

"Llevo mucho tiempo involucrado con esta familia de Toyota, así que mi principal objetivo era quedarme con ellos", dijo el piloto de 40 años.

"Por supuesto, no voy a mentir, me hubiera gustado probablemente hacer un par de años más en Hypercar, pero ya no soy un chico".

"Este proyecto era muy interesante para mí y también para todos los que están detrás. La categoría se ve increíble y estoy muy contento de formar parte".

Podio: #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López Foto: Toyota Racing

"Es una experiencia nueva sin duda, no va a ser fácil. Cuando veo a todos los que me rodean, veo que han corrido en GT3".

"Las carreras en GT3 son siempre muy lindas. Incluso cuando estamos en Hypercar, miramos los monitores y nos impresiona lo igualada que está la lucha y cosas a las que probablemente no estábamos muy acostumbrados en Hypercar. No va a ser fácil, pero estoy muy ilusionado".

López dijo que se había adaptado bien al Lexus en los test de Portimao, Barcelona y Paul Ricard, y cree que no tiene "ninguna excusa" para no ser competitivo desde el arranque.

"Ha ido bien, es difícil decir cómo estoy en comparación con los demás", dijo al ser preguntado por las pruebas. "Tengo que decir que me impresionó, me sentí muy cómodo en el coche desde el principio".

"Hay algunas cosas a las que tengo que acostumbrarme, es decir, el ABS y algunas cosas de la conducción del coche, pero me sentí cómodo".

"Así que no tengo excusa. Estoy deseando salir a pista y ver cómo me desenvuelvo en comparación con los demás".

López anticipa que la extensa parrilla, con nueve marcas presentes en LMGT3, hará que las cosas sean difíciles, y añadió que está preparado para "un gran desafío por delante".

"Todo el mundo está ahí para ganar, sé que es un gran desafío", dijo.

"Espero que lleguemos a Qatar y tengamos un buen ritmo enseguida, en el mundo perfecto sería lo ideal. Pero intento prepararme sabiendo que va a ser muy duro y ya veremos qué pasa".