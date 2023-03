"Pechito" López: "El 1-2 es muy importante para Toyota"

Cargar reproductor de audio

José María López, Kamui Kobayashi y Mike Conway ganaron la ronda de apertura de la temporada 2023 del WEC en el Toyota GR010 Hybrid #7, aventajando al auto hermano #8 tripulado por Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa por poco más de dos segundos.

El Toyota #7 se colocó en cabeza en torno al ecuador de la carrera, cuando Kobayashi adelantó al coche hermano #8, que había liderado el orden desde que Ferrari se salió de la estrategia en la primera hora.

Ningún otro competidor de la clase Hypercar, compuesta por 11 coches, terminó cerca de los dominantes Toyota, y el tercer clasificado, el Ferrari 499P de Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen, finalizó con dos vueltas de desventaja tras cumplir dos penalizaciones distintas por no respetar los procedimientos correctos de reanudación.

La importancia del resultado de Toyota no pasó desapercibida para "Pechito" López, que elogió a la marca japonesa por mantener su ventaja en la floreciente categoría Hypercar en el inicio de la nueva era dorada de las carreras de resistencia.

"En primer lugar, felicidades a todos los presentes y también al equipo, mis compañeros han hecho un trabajo increíble", dijo López.

"Bastante difícil para mí, no he estado bien con estos dos chicos (Kobayashi y Conway) en las últimas carreras aquí. Pero no dejé de creer", dijo el argentino en referencia al accidente que tuvo en Sebring el año pasado.

"Teníamos el auto (para ganar). No fue fácil en las primeras vueltas ganar ritmo, recuperar la confianza, pero el auto funcionaba bien. No fue fácil, pero teníamos un buen auto y fue una gran competencia con el auto #8 y Ferrari".

"El juego ha cambiado, es mucho más agradable. Estamos orgullosos de formar parte de esta era moderna de las carreras de resistencia".

"Estamos orgullosos del equipo, hicimos una carrera perfecta, mecánicos e ingenieros, hicimos buenas paradas en boxes, los autos no tuvieron ningún problema, y eso nos dio una buena diferencia".

"Este 1-2 es muy importante para nosotros, para el equipo, nos da buenos puntos. Tenemos una larga temporada por delante, pero es bueno empezar así".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto de: JEP / Motorsport Images

Toyota se enfrentó a poca competencia por parte de los principales fabricantes en los últimos años del WEC, pero la introducción de las normativas LMH y LMDh ha devuelto la vida que tanto necesitaba la categoría reina, con la parrilla de Hypercar de este año compuesta por pilotos de fábrica de Ferrari, Porsche, Cadillac y Peugeot, además de coches adicionales de rivales más pequeños como Glickenhaus y Vanwall.

Kobayashi, que compagina las tareas de piloto con las de director de equipo en Toyota, cree que el aumento de la competencia ha devuelto el factor sorpresa al WEC y confía en que la serie crezca aún más el año que viene, cuando BMW, Lamborghini y Alpine se unan a la categoría reina.

"En primer lugar, cuando estaba en la parrilla de salida, me sentí 'wow', definitivamente hay más que el año pasado, está claro", dijo. "Con el ambiente, la gente se emociona más, y cuando ves a Ferrari corriendo en la máxima categoría, es un mundo completamente diferente".

"Estoy deseando que llegue el centenario de Le Mans, será realmente enorme. Ya lo sentía antes de la carrera, y creo que este impulso aumentará en el futuro".

"Estoy muy contento por la atención que está recibiendo el WEC en general, algunos fabricantes han venido para 2023, pero en 2024 vendrán aún más fabricantes. En definitiva, tenemos un futuro brillante por delante".

"Pero seguimos luchando y seguimos siendo competitivos como Toyota Gazoo Racing, eso es un logro de (la gente de) Japón. Creo que toda la familia Toyota Gazoo Racing nos ha apoyado mucho. Han hecho un gran trabajo".

Hartley admitió que lo decepcionó perder la victoria en las ocho horas de carrera en Sebring, pero consideró que el margen de dos segundos en meta entre los dos coches demostraba lo igualados que estaban los Toyota en la prueba inaugural de la temporada.

"Es un resultado increíble para todo el equipo y estoy muy contento por todos los que han trabajado tan duro para conseguirlo", dijo el neozelandés.

"También estoy un poco decepcionado por el segundo puesto del coche Nº8, porque ha sido una carrera muy reñida y hemos liderado durante gran parte de ella. Tuvimos un poco de mala suerte, pero felicitaciones a la tripulación del #7 por la victoria".

"Al final sólo había dos segundos entre los dos coches después de una carrera tan dura, lo que demuestra el gran trabajo que ha hecho el equipo".