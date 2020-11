Porsche: las ambiciones de Audi no afectan nuestros planes de LMDh

Audi anunció el lunes que dejará la Fórmula E después de la temporada 2020/21 para "prepararse intensivamente" en un programa de desarrollo de un LMDh con el que pretende competir en las 24 horas de Le Mans y Daytona, así como de también desarrollar un vehículo con el que competirá en el Rally Dakar 2022.

La empresa hermana de Audi, Porsche, reveló en marzo que también está evaluando las nuevas regulaciones de los LMDh que han sido ideadas conjuntamente por ACO e IMSA, lo que plantea la posibilidad de que las dos marcas del Grupo Volkswagen compitan entre sí en la misma categoría.

Porsche y Audi se enfrentaron anteriormente en el WEC en la división LMP1 entre 2014-16, antes de renunciar en temporadas sucesivas debido a las consecuencias del escándalo del dieselgate del grupo alemán.

Desde entonces, los dos fabricantes han reavivado su rivalidad en la Fórmula E luego de que Porsche arribó a la serie eléctrica en la temporada 2019/20, aunque la decisión de Audi de abandonar la categoría dejará a Porsche como único representante del Grupo VW a partir de la octava campaña.

Porsche insiste en que continúa evaluando las reglas de los LMDh y espera llegar pronto a una conclusión sobre si participar o no, pero agregaron que su decisión no se verá afectada por el reciente movimiento de Audi.

"No, nosotros seguimos en la fase de evaluación", dijo un portavoz de Porsche a Motorsport.com. "En otras palabras, básicamente lo que Audi está empezando ahora. Y no, definitivamente no estamos fuera”.

“Esto es un poco más de lo que hemos estado diciendo desde septiembre: Hasta ahora, hemos sido los únicos que han expresado interés en esto y todavía lo somos. El anuncio de Audi no cambia nada. Todo lo demás está sujeto a una decisión del Consejo de Administración”.

"Seguimos esperando que podamos tomar una decisión lo antes posible. Después de todo, un compromiso de este tipo significa una buena inversión en cantidad de tiempo por parte de todos los socios para la preparación, especialmente para el chasis, la adaptación al sistema híbrido estándar y la elección de la cadena cinemática ideal. Todo eso lleva mucho tiempo”.

"Seguimos dando la bienvenida a las regulaciones de los LMDh. Seguimos trabajando en un posible concepto y esperamos poder pasar a la segunda fase lo antes posible".

La reglamentación de los LMDh se introducirán en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA a partir de la temporada 2022, antes de abrirse camino en la serie IMSA al año siguiente como reemplazo de la clase estelar, los DPi.

En el WEC, los coches construidos según la normativa LMDh basada en LMP2 tendrán un sistema que permita el equilibrio con los hipercoches que debutarán a principios del año próximo en lugar de los LMP1.

Toyota, Glickenhaus, ByKolles y Peugeot han elegido competir con las regulaciones de los Hipercoches, aunque la marca francesa no volverá al WEC hasta el 2022.

Aunque Porsche dejó la clase LMP1 del WEC después de 2017, ha permanecido en la serie en las clases GTE e introdujo un último 911 RSR en la recién concluida temporada 2019/20.