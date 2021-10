Salou (Tarragona).- Elfyn Evans salió a por todas en los primeros tramos del Rally en su intento por retrasar la celebración del título por parte de su compañero Sébastien Ogier, que terminó tercero con 12,6 segundos de desventaja.

En medio se coló Thierry Neuville, que se dejó 7,9 segundos, tras una mañana complicada en la que el belga se quejó de excesivo subviraje.

Dani Sordo fue de menos a más y llegó al control horario por detrás de Ogier, habiendo cedido sólo 16 segundos después de haberse encontrado la carretera muy sucia, sobre todo en el segundo tramo del día.

Evans, no pierde el tiempo

La noche lluviosa nos dejó los tramos húmedos y bastante deslizantes, pero que no hacían necesario montar neumáticos de lluvia. Tras las pasadas de los ouvreurs, la elección parecía clara ya que todos los pilotos optaron por utilizar cinco unidades del compuesto más duro de Pirelli.

El primer tramo de la mañana, de 20 kilómetros en las inmediaciones de Vilaplana, se presentó este año en la dirección opuesta a las últimas veces en las que se corrió. Evans necesitaba poner toda la carne en el asador desde el primer instante, sabiendo además que Ogier no iba a arriesgar en absoluto.

El piloto galés consiguió el mejor tiempo, mientras que Ogier, sin encontrarse a gusto del todo, cedió ocho segundos a su rival pese a abrir pista. “Tenía un poco de subviraje y he ido con precaución. Creo que tengo que despertar” admitía el heptacampeón mundial.

Entre ambos Toyota se situó el primer Hyundai, de Neuville, que se dejó cinco segundos y que se encontró con problemas similares a los de Ogier. “He tratado de ir rápido, pero tenía subviraje y no podía hacer girar al coche. No podía mantener la línea y he tenido que ir con cuidado para mantenerme en el asfalto” dijo el belga, que ocupa la tercera plaza en la clasificación del mundial.

Dani Sordo y Ott Tanak calcaron prácticamente los tiempos, con dos décimas a favor del campeón del mundo de 2019. El cántabro se encontró la carretera muy sucia, lo que le impidió tirar como le hubiera gustado.

Justo por delante de Sordo vimos el primer abandono del rally, cuando Takamoto Katsuta se fue contra las protecciones, destrozando la suspensión delantera izquierda de su Yaris WRC. El susto no fue a mayores y los pilotos que salieron por detrás del japonés, no se vieron afectados.

Nil Solans, debutante en la categoría máxima del mundial, consiguió el octavo mejor tiempo por delante de Gus Greensmith y Oliver Solberg.

Neuville le planta cara a Evans

En el tramo de La Granadella, Neuville apretó y consiguió empatar en cabeza con Evans, que siguió con su estrategia de todo o nada en su lucha por el título. Pese a todo, el belga de Hyundai no estaba del todo contento con su coche. "No puedo tirar todo lo que quiero, así que tenemos que trabajar en el chasis. Tenemos ritmo, pero perdemos la parte delantera en mitad de la curva" comentó, mientras que Evans tampoco terminaba de estar contento: "Creo que estoy yendo con demasiado cuidado. Es un tramo completamente nuevo y no estoy apurando todo lo que podría".

Ogier, abriendo pista y con la calculadora en la mano, sabiendo que no tiene que ganar el rally pero que un abandono sería un desastre para él, perdió otros tres segundos con la cabeza. "Deslizaba un poco al comienzo, algo que no esperaba. El que ha tenido un buen despertar hoy ha sido Elfyn..." comentó el líder del campeonato.

El que estuvo a punto de sufrir un susto serio fue Tanak, aunque al final sólo perdió 18 segundos al trompear prácticamente en los primeros compases de la especial. El estonio siguió muy incómodo con el subviraje de su i20 WRC.

Dani Sordo comenzó bien el tramo, en los mismos tiempos que Evans y Neuville, pero a medida que avanzó, la suciedad en algunas partes con la tierra que dejaban en la pista los pilotos que le precedían le empezó a afectar al crono.

Tras un prometedor comienzo, la segunda cronometrada fue un calvario para Nil Solans, que vio como la humedad se condensaba en el parabrisas de su coche, impidiéndole tener una buena visión y haciéndole perder más de medio minuto.

Ogier, se mantiene a la expectativa

Evans cerró el bucle de la mañana de nuevo por delante de todos sus rivales. Ogier cedió 1,4 segundos, para terminar a doce de su compañero de equipo y Neuville, que volvió a sufrir con el subviraje de su Hyundai i20 WRC y se dejó 2,8 segundos y 7,9 en la general.

Sordo recuperó sensaciones en el final de la mañana y aunque siguió perdiendo con Evans y Ogier, terminó el tramo en tercera posición, volviendo al parque de asistencia con sólo 16,7 segundos de desventaja con respecto al líder.

Tanak continuó arrastrando el error del tramo anterior y tampoco estuvo fino en la última especial aunque, aliviado, confesó que todo había sido "mucho más limpio" en esta ocasión.

Rovanpera, emboscado y sin sacar la cabeza en ningún momento, terminó la mañana con 25 segundos más que el líder y se mostró sincero al comentar que no estaba "contento" pero que sentía que estaba "mejorando todo el rato".

Nil Solans, una vez solventados los problemas de condensación que empañaron el parabrisas, se lanzó a recuperar el tiempo perdido, lo que le hizo cometer un error, trompeando y perdiendo bastante.

Clasificación del Rally RACC de España 2021 tras la jornada del viernes por la mañana