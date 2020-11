Los organizadores del WRC anunciaron a principios de este año que su temporada 2020 afectada por el coronavirus llegaría a su fin del 3 al 6 de diciembre con el evento ACI Rally Monza.

El Rally de Monza ha contado frecuentemente con la leyenda de MotoGP y mentor de Morbidelli, Valentino Rossi, que ha ganado siete veces ese evento.

Morbidelli participará en la cita final del WRC en la categoría WRC3 con un Hyundai i20 R5.

"Estoy emocionado por la posibilidad de participar en una prueba real del Campeonato del Mundo de Rallies", dijo Morbidelli.

“Esta será una oportunidad increíble de estar entre los mejores pilotos del mundo y competir en un deporte diferente".

“Sin embargo, va a ser muy divertido, tendré que aprender rápidamente muchos detalles y no va a ser fácil adaptarme a dos ruedas más en tan poco tiempo".

“Cuando Matteo Ballarin [presidente de WITHU] me llamó, no me lo pensé dos veces. Estas son posibilidades que se presentan pocas veces en la vida".

“Seguiré un curso intensivo de Umberto Scandola para llegar lo más preparado posible a la primera prueba”.

El jefe del Hyundai Rally Team Italia, Riccardo Scandola, añadió: “El ACI Rally Monza probablemente será el momento más seguido de toda la temporada del WRC y un momento histórico para esta disciplina".

“Nuestro programa en el WRC con WITHU ha cambiado a menudo por las razones que todos conocemos, pero acabar la temporada en Monza también con Franco Morbidelli en el equipo va a ser extraordinario".

“Estamos trabajando duro para permitir a Franco ganar algo de confianza con la que será su oficina durante cuatro días".

“Su comportamiento en el Riders Meet Rally ha sido muy analítico y preciso".

"Este va a ser un gran desafío para todo el equipo, pero estoy bastante seguro de que también será muy divertido".

La tercera temporada de Morbidelli en MotoGP ha sido muy buena. El piloto de Petronas SRT ha sumado tres victorias, igual que su compañero de equipo Fabio Quartararo, y con la Yamaha de 2019.

El italiano llega a la ronda final de la temporada 2020 de MotoGP segundo en la clasificación y tiene muchas opciones de llevarse el subcampeonato.

Su mentor Rossi no descartó competir en el Rally de Monza cuando se anunció por primera vez como la ronda final del WRC, pero al final no se concretaron los planes.