Sainz logra su primer podio en F1 por castigo a Hamilon

El domingo del GP de Brasil fue histórico para Carlos Sainz. El español completó una carrera antológica para remontar desde el último puesto en parrilla hasta el cuarto puesto final. Pero una sanción de cinco segundos a Lewis Hamilton le hizo heredar el tercer peldaño del podio.

A cinco vueltas del final de la carrera, Sebastian Vettel trató de devolverle a Charles Leclerc su adelantamiento en la primera curva instantes después, cuando ambos Ferrari se tocaron. Los dos quedaron fuera de carrera y provocaron la salida del coche de seguridad.

Esto colocó a Sainz quinto, pegado a la zaga de un Hamilton que aprovechó para montar blandos nuevos para los últimos compases y así atacar a Albon, Gasly y Verstappen.

Pero el inglés se tocó con el tailandés de Red Bull en la curva 10, haciéndole trompear y caer al 14º puesto. El británico finalmente acabó tercero, después de no poder superar al Toro Rosso de Gasly en la recta de meta.

Los comisarios abrieron una investigación sobre el incidente y llamaron a declarar a ambos implicados y sus equipos. Hamilton, seis veces campeón del mundo de F1, reconoció su culpa en los micrófonos tras la carrera.

"Lo siento mucho por Albon. Intenté el adelantamiento, el espacio estaba ahí, pero obviamente se cerró justo al final. Fue completamente mi culpa", comentó.

Los comisarios, "tras revisar las pruebas de vídeo desde múltiples ángulos y las cámaras on board", determinaron que Hamilton fue "predominantemente culpable" y le impusieron cinco segundos en su tiempo de carrera. Además, recibió dos puntos en su carnet.

"El coche 23 [Albon] estaba en la trazada. El 44 [Hamilton] intentó pasar por el interior, pero no pudo completar el adelantamiento y cuando se dio cuenta de que no había espacio suficiente, no pudo evitar la situación y hubo un accidente. Los comisarios determinaron que el 44 es predominantemente culpable de la colisión y por eso le imponen cinco segundos".

