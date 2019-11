Hill cree que Hamilton no recibe el crédito que merece

Hamilton podría sellar este fin de semana en el Gran Premio de México su sexta corona como campeón mundial de F1, si bien el británico cree que es difícil que eso suceda en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto de Mercedes ha sido campeón en cuatro de las últimas cinco temporadas –sin contar la actual, claro- sumando al título que ya había conseguido en 2008 en apenas su segundo año en la categoría.

En caso de concretar finalmente el título de 2019, Hamilton quedará a solamente un campeonato del récord de Michael Schumacher, a quien también persigue en el récord de cantidad de victorias, donde el alemán lidera con 91 triunfos contra 82 del británico.

"Debería ser claro que Lewis es el piloto más grande que hayamos producido jamás (en Gran Bretaña)", dijo Hill al Daily Mail de Gran Bretaña sobre su compatriota.

"Un (campeonato) más después de este y habrá igualado a Schumacher, lo cual era considerado casi inalcanzable".

El campeón de F1 de 1996 agregó: "Año tras año, ha dado la talla en todas las situaciones y ahora se ha convertido en una obra de arte en tal y como lo lleva a cabo. Ha madurado en todos los aspectos. Es formidable como competidor. Probablemente está en la cúspide de sus poderes y lo sabe y está relajado al respecto".

Hill aceptó que posiblemente Hamilton no recibe el crédito que debiera recibir pero piensa que eso excede al múltiple campeón.

"Quizás no recibe el reconocimiento que se merece pero ese es un problema con nuestro deporte. No pienso que sea culpa de Lewis. Me pregunto si es el deporte en sí mismo el que se ha alejado del centro de atención", cuestionó el ex piloto de Williams.

