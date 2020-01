Renault: "Nadie está tan avanzado como nosotros para 2021"

Después de haber progresado constantemente desde su regreso con un equipo de fábrica a principios de 2016, Renault no tuvo un buen 2019 en términos de resultados, cayendo del cuarto al quinto lugar en el campeonato de constructores.

El fabricante francés está reconstruyendo un equipo para ganar después de haber comprado Lotus hace poco más de cuatro años, pero cerrar la brecha con los equipos top lleva tiempo y también requiere un acto de equilibrio en términos de recursos. En la forma de abordar la temporada que se avecina, la situación es delicada para toda la parrilla: ¿cuándo y cómo preparar mejor el futuro reglamento 2021 sin estropear las perspectivas para 2020?

En la situación de Renault, la elección ha sido hecha, ya que Cyril Abiteboul asegura que una gran parte de los recursos del equipo se han centrado muy pronto en la preparación de la temporada 2021. Un adelantamiento que incluso hace pensar al jefe de Renault que nadie más ha dado el paso antes que los de Enstone, donde aseguran no querer perder la "gran oportunidad" que se presenta al entrar en una nueva era de reglamentaria.

"No hay ningún equipo que aborde 2021 de la misma manera que nosotros", dijo Abiteboul en una entrevista con la revista MotorSport. "No creo que haya un equipo tan avanzado que nosotros para 2021, simplemente porque hemos decidido asignarle muchos recursos. Pero 2021 no debería ser una excusa para tener una mala temporada en el 2020. Espero una mejor temporada, y que podamos implementar los cambios y mejoras realizadas este año (por 2019)".

Para lograrlo, Renault debe, en menos de dos años, reducir de forma significativa la diferencia entre su equipo y los tres primeros: Mercedes, Ferrari y Red Bull Racing.

"Esa será la próxima dificultad y ese sigue siendo el objetivo para nosotros", admite el francés, que pone en perspectiva la hoja de ruta establecida. "Es una meta para 2021. En nuestro programa, todo se ha construido en torno a este objetivo a largo plazo de 2021, porque según nuestra estrategia, esta es la primera gran oportunidad para lograrlo. Pero antes de 2021 estaba 2019, está 2020. Hay un resultado a corto plazo y una presión que todo el mundo está ejerciendo sobre nosotros. Y eso es normal, es parte del deporte".

Repasa todos los monoplazas de Renault que pasaron por la Fórmula 1: