VIDEO: La broma de Toro Rosso a Pierre Gasly

Pierre Gasly vivió un 2019 de turbulencias en su carrera deportiva. Primero recibió la oportunidad de ascender a Red Bull Racing como compañero de Max Verstappen, pero su bajo rendimiento después de 12 carreras lo llevó de regreso a Toro Rosso a partir del Gran Premio de Bélgica, intercambiando la posición con Alexander Albon.

Al tomarse la decisión, los directivos de Red Bull Racing señalaron que un ambiente más relajado ayudaría al francés a retomar su camino, algo que parece dio efecto cuando en el Gran Premio de Brasil logró su primer podio dentro de la Fórmula 1.

La marca austriaca es conocida por tener un ambiente más “festivo” dentro del paddock, y desde su llegada al Gran Circo han buscado darle color a la seriedad del deporte.

Ahora, durante los test de Pirelli posteriores al Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina, Toro Rosso demostró que cuentan con una atmósfera más ligera en comparación con RBR, y para sacarle una sonrisa a Gasly le jugaron una broma a su piloto.

Mientras el francés estaba en pista bajaron la cortina del garaje a la espera de que Pierre ingresara a los boxes. Cuando el galo llegó a su cajón se encontró con la sorpresa de que no había nadie esperándolo.

Al estacionarse Gasly preguntó por la radio: "Chicos, ¿dónde demonios están? Al no recibir respuesta dijo: "Ok, me llevaré el automóvil a casa"; fue en ese momento cuando todo el equipo apareció.

Pero para que no te quedes solo con el relato, te invitamos a ver el video completo: