El actor de "Malcolm in the Middle" inicia la escalera en NASCAR

El célebre actor de series como "Malcolm in the Middle", "Agent Cody Banks" y "Dancing with the Stars", anunció esta semana que competirá a tiempo completo en la ARCA Menards Series esta temporada, conduciendo el Ford Nº30 para Rette Jones Racing.

La temporada comienza el 18 de febrero en Daytona International Speedway y Frankie Muniz participará en la prueba de pretemporada de este fin de semana con el equipo en ese mismo escenario.

Frankie Muniz Foto de: Athelo Group

"Es con la mayor emoción, optimismo y gratitud al unirme a Rette Jones Racing para el calendario completo de la ARCA Menards Series este año", dijo Muniz. "Desde mi niñez, mi sueño ha sido competir en NASCAR, y era importante para mí asociarme con un equipo que estuviera alineado con mis objetivos y visión a largo plazo, y que al mismo tiempo me ofreciera todas las oportunidades imaginables para crecer mental y físicamente como piloto de carreras a tiempo completo".

"Estoy deseando no sólo demostrar mi habilidad en la pista y la seriedad con la que estoy progresando en mi carrera como piloto, sino también mostrar a mi hijo y a mi familia lo que es perseguir tus sueños y reinventarte".

Antecedentes en las carreras

La carrera de Muniz en el automovilismo se remonta a 2004, cuando disputó la Toyota Pro/Celebrity Race en Long Beach, California, como participante famoso, terminando séptimo. Al año siguiente, terminó tercero y fue la celebridad mejor clasificada.

En 2008, Muniz detuvo su carrera como actor para dedicarse a las carreras de monoplazas y compitió en el Atlantic Championship.

Años más tarde, el 23 de octubre de 2021, hizo su debut en las carreras de stock cars en Kern County Raceway en Bakersfield, California, compitiendo en la serie SRL Pro Late Model. En enero de 2022, participó en la prueba de pretemporada ARCA en Daytona con Fast Track Racing.

Muniz ha estado involucrado en charlas con varios equipos antes de firmar con la organización copropiedad del veterano de Motorsports Terry Jones y el ex jefe de tripulación del campeonato ARCA Mark Rette.

"A lo largo de los años, nos hemos enorgullecido de trabajar con nuevos pilotos que se han adaptado rápidamente a la diversidad de la ARCA Menards Series y, sin duda, creemos que Frankie puede hacer lo mismo", dijo Rette.

"No va a ser fácil, y habrá una curva de aprendizaje - pero con su pasión, enfoque y compromiso junto con las capacidades de nuestro equipo, creemos que vamos a ponerlo en una posición para luchar por múltiples victorias en 2023."

Junto a Ford

Para la temporada 2023 de ARCA, Rette Jones Racing continuará su larga asociación con Ford Performance, pero actualizará su flota para incluir el Ford Mustang a partir de Daytona.

"Ford se complace en dar la bienvenida a Frankie Muniz a nuestra familia de rendimiento. Frankie no es sólo un actor exitoso, sino también un piloto habilidoso y entusiasta", dijo Mark Rushbrook, director global de Ford Performance Motorsports.

"Está dedicado a seguir creciendo como corredor profesional de stock cars, y creemos que hará una valiosa contribución al programa ARCA en Rette Jones Racing".

