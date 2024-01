Al Attiyah: "A Audi le doy tres días y se irán a casa"

Al-Ula-. La caravana del Rally Dakar llegó al primero de los vivac de la edición de 2024, y allí estaba un Nasser Al Attiyah muy confiado, puesto que defiende el título que cosechó hace doce meses. El qatarí cambió de colores para firmar por Prodrive y prepararse para el salto a Dacia en el próximo curso, pero en su cabeza está repetir victoria y hacerse con su tercer trofeo Touareg consecutivo.

El cinco veces ganador de la carrera más dura del mundo espera algo "totalmente diferente", aunque la confianza nunca desaparece de él: "El nuevo Dakar de 2024 es totalmente diferente, estamos en Al-Ula. Las primeras etapas serán más y más difíciles, con cientos de kilómetros que no serán sencillos, pero estoy contento de venir aquí con el nuevo coche, el Hunter de Prodrive".

"Espero defender el título del Dakar para conseguir los tres de forma consecutiva", explicó un Nasser Al Attiyah al que, además, Motorsport.com le preguntó por el cambio de potencia de Audi y si eran los máximos rivales, puesto que los alemanes dispondrán de 15 kW más [unos 21 CV para un total de 389 CV en su RS Q e-tron].

El qatarí dejó sorprendidos a los medios que estaban con él al responder: "¿Audi? Les doy solo tres días y se irán a casa, lo vieron en Marruecos y Aragón tras cien kilómetros".

En el momento de hablar sobre el fabricante germano, no tuvo duda de que serán veloces en el inicio de la carrera, y acataba la decisión de la federación internacional por dejar más potencia a sus rivales: "No es mi decisión, debemos aceptarla porque la FIA tiene otra visión, no lo sabemos, veremos durante los primeros tres días que Audi será rápido".

Regresando a lo que fue su paso de una marca que conocía tanto como Toyota a Prodrive, el cinco veces ganador del Rally Dakar y vigente campeón del Campeonato del Mundo de Rally-Raid explicó los motivos de su marcha: "Cambié, y la razón por la que cambié es porque tengo un contrato con Dacia para el año que viene. Será de tres temporadas con el equipo, y así al menos tenemos feedback y conozco a la gente, esa es la razón por la que cambié".

En el instante en el que se le sacó el tema de la fiabilidad, uno de los grandes problemas en la cita saudí, y que quizá más acusaba la firma británica, se defendió a sí mismo y exaltó sus dotes al volante: "Si miras el historial de Toyota, cada coche ha tenido un problema, menos el mío, porque el Dakar tiene sus trucos, y todos los vehículos son iguales".

"Hoy, si cada día vas al máximo, tendrás un problema, pero necesitar pensar en que todo va al límite, no se trata de la fiabilidad del Toyota o la del Hunter, no", comentó. "Si miras la historia de Toyota, tuvimos más de quince coches cada edición y todos tuvieron contratiempos, salvo el mío. Ese es mi secreto, no te lo puedo decir, necesito guardarlo porque es muy importante para tratar tu vehículo, tener una buena posición y velocidad, de otro modo, lo romperás".