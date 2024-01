Loeb: "No es una obsesión ganar el Rally Dakar"

Al-Ula-. Ganar el Rally Dakar no es nada sencillo, y aunque hay unos que los consiguen relativamente pronto, otros como Sébastien Loeb tienen que esperar varios años. El galo sigue en busca de su primer trofeo Touareg, y aunque para él "no es una obsesión", es consciente de que no tiene excusas por su experiencia en la carrera más dura del mundo.

El francés probará suerte por octava vez, y a pesar de que ya sabe lo que es finalizar en el podio, quiere cumplir con el objetivo: "No es una obsesión, pero ya tengo mucha experiencia aquí, con algún podio, solo me queda la primera plaza. Daré lo mejor de mí mismo para ganar, pero es difícil hacer predicciones, pueden pasar muchas cosas, y lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí mismo cada día".

El mito del WRC compartirá estructura con el vigente campeón del mundo y defensor de la corona en el Rally Dakar, Nasser Al Attiyah, sobre el que se le preguntó: "Creo que al final de la etapa veremos, siempre doy lo mejor de mí en las especiales, y la llegada de Nasser [Al Attiyah] aporta mucha experiencia, con el mejor piloto de los últimos años en este rally, para mí es más presión, pero veremos lo que puedo hacer".

Además, en su equipo hicieron ligeras mejoras en aspectos tan importantes como las gomas, las que causaron tantos problemas al inicio: "Hicimos una buena evolución con los neumáticos, y espero ir a través de las etapas con menos pinchazos. El año pasado fue duro, y este también lo será, pero espero que es evolución nos ayude todo lo que se pueda".

Su compatriota, Stéphane Peterhansel, también quiere ir a por el triunfo, aunque para él su motivación no es la simple victoria: "Para mí, el Dakar es la mejor competición posible, pero mi segunda pasión es la naturaleza, y aquí lo combinas. No es motivación, siempre quiero estar aquí, [la victoria] es el objetivo, pero no es fácil".

"Lo vimos estos dos años, que fue complicado para nosotros, aunque en 2023 fue un error mío con la duna, este ya veremos, pero esperamos terminar la carrera en el podio como mínimo", explicó el piloto que más veces venció en el desierto. "Si gano, será la mejor forma de para el coche, el es por lo que sigo motivado, vamos paso a paso y a ver lo que pasa".