Pérdida de memoria y abandono para Daniel Nosiglia

Daniel Nosiglia llegaba al Dakar en Arabia Saudita con la ilusión de terminar dentro de los diez primeros en la competitiva categoría de las motos después de haber estado en franco ascenso desde su debut en 2017, donde fue 24°. En 2018 finalizó 13 y en 2019 había sido finalmente 11°.

Sin embargo, una violenta caída protagonizada este lunes en la etapa que unió Al Wajh con Neom dejó a Nosiglia con las manos vacías pero feliz de no haber sufrido consecuencias físicas importantes.

"La verdad que es muy triste dejar el Dakar a un lado después de un año de preparación, pero bueno, le doy las gracias a Dios de que estoy entero, no tengo nada", dijo Nosiglia a FOX Sports Latinoamérica.

"Me han hecho unos chequeos superficiales, nada profundo, pero de momento no tengo nada, tengo golpes en todo el cuerpo pero lo más importante es que no tenemos nada".

El piloto boliviano perdió el conocimiento por espacio de tres minutos en la caída y hasta hora recuerda completamente lo sucedido.

"He ido recuperando un poco el conocimiento y me he ido acordando un poco pero exactamente no sé lo que me pasó. Me acuerdo que venía detrás del podio de (Michael) Metge, tratando de acercarme un poco más para poder pasarlo, recuerdo que había una zanja o algo, que obviamente no la he visto por el polvo y hasta ahí llegó mi memoria", finalizó.

