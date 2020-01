Speedy Gonçalves, un caballero del desierto

Wadi Al Dawasir (Arabia Saudí).- Mira directo, aprieta fuerte la mano cuando saluda, no pronuncia las erres cuando habla en un castellano con fuerte acento portugués. Desde su 1,68 de altura impone por su fuerte musculatura y su nariz ancha, cojea por las múltiples desventuras de sus idas y venidas por países de medio mundo. La barba a medio recortar es seña de identidad de los días que pasa en el desierto.

Paulo Gonçalves (Esposende, Portugal, 1979-Layla, 2020) era de esas almas vivaces, intensas, competitivas, que sonreía a todos y ante todo. El portugués de 40 años era uno de los pilotos más queridos del vivac del Dakar, incluso los que fueron sus rivales más intensos, como Marc Coma, que se jugó un trofeo del Touareg con él en 2015, le recuerdan como un "caballero", un "gentleman deportivo". Su capacidad técnica era más que respetada en los equipos en los que militó, no había apartado de la moto que se le resistiera.

No hay nadie ahora ni antes que diga una mala palabra del portugués. Era el claro ejemplo de que los caballeros también existen en las peores condiciones, en el desierto. En su ex equipo, Honda, las lágrimas corrían hacia la arena del desierto saudí en la jornada del domingo, antes siquiera de comenzar a montar las carpas donde se hace la asistencia de las motos diariamente. La huella que el piloto dejó desde que debutara con ellos en 2013 (siendo campeón del mundo FIM de rallies) hasta que se marchara a principios de 2019 tras abandonar en la etapa 5 el Dakar 100% peruano fue enorme.

Las palabras de Kevin Benavides, uno de los pilotos que se paró al llegar al lugar del accidente, aunque no supo en primera instancia que era su gran amigo el que yacía tendido, sirven de ejemplo. Gonçalves se volcó con dos de los más jóvenes del equipo Honda: el argentino y Nacho Cornejo.

“Gané la etapa y te la dedico para vos con mucho dolor. Vos me enseñaste a siempre seguir y sonreírle a la vida, sos mi admiración como piloto, agradezco a la vida por haberte puesto en mi camino y haber podido compartir tantos momentos increíbles e inolvidables. Ahora entiendo que seguramente no quisiste que te viera ahí. Siempre te recordaré como la gran persona, piloto y amigo que fuiste conmigo. Tendré un ángel que me guiará desde arriba el camino. Te quiero siempre", escribió un abatido Benavides en sus redes sociales.

"Sentí directamente algo malo. Después de eso la sensación fue terrible... Le conocía desde hace mucho tiempo, llegué a correr en moto contra él. Estaba aquí desde hace mucho tiempo. Después de todo esto siempre pienso lo mismo '¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos corriendo? ¿Qué es más importante, la vida o las carreras?' No tenemos respuestas para ello", comentó, abatido, Stephane Peterhansel.

Gonçalves, nacido en Gemeses, parroquia de Esposende, definía así el Dakar hace unos años a Motorsport.com: “El Dakar tiene esa mística, de ayuda entre rivales, y el piloto, sea quién sea, no puede perderla nunca. Lo habitual es que en esta carrera esta solidaridad exista entre los pilotos de motos, que son los más desprotegidos. Es normal que se ayuden en esos momentos más difíciles, y yo siempre ayudaré si alguien está en peligro y necesita de mi ayuda”.

Procedente del motocross, Speedy González, como le apodaban (el veloz en castellano), debutó en el Dakar en 2006, tras haber dado el paso a los rallies 12 meses antes. Se coló entre los 10 mejores ya en 2009 y fue segundo en 2015, por detrás de Coma. Su nueva aventura con el fabricante indio Hero arrancó hace unos meses y estaba ilusionado con su nuevo proyecto, creía que podía seguir luchando con los mejores junto al hermano de su mujer (con la que tenía dos hijos), Joaquim Rodrigues. Él llegó minutos después al cuerpo ya en parada cardiorrespiratoria de Gonçalves tras 276 km de la séptima etapa. Sus rodillas al suelo y las manos a la cabeza son la imagen de la impotencia.

El Dakar le rindió homenaje con un minuto de silencio estremecedor en torno a la tradicional hoguera aún por encender del centro del vivac, esa donde en África comenzaron a contarle historias del Dakar, donde la pasión por esta carrera le caló hondo. Allí, en torno al fuego se reunieron varios corros de pilotos de motos tras la cancelación de la octava etapa. El ambiente era gélido, pero la sonrisa eterna de Paulo se dejaba ver al otro lado de las llamas.