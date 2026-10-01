2026 Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia
F1 EN VIVO: la FP2 del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Sigue en vivo todo lo que sucede en la FP2 del Gran Premio de Bahréin de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el circuito de Sepang, en Malasia.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
¡Gracias a todos por acompañarnos en este difícil horario en Latinoamérica! Esperamos que puedan descansar, leernos durante el día y nos encontramos de nuevo esta noche/madrugada con la FP3 y clasificación
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Con el cierre de la actividad de este viernes, nos queda repasar los horarios de la actividad del sábado:
F1 2026: Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la FP3 y clasificación del GP de Bahréin en Malasia
Te dejamos toda la información para el día sábado del Gran Premio de Bahréin en Malasia donde se disputará la pole position.
¡Crónica y resultados completos!
Leclerc lidera la FP2 del GP de Bahréin en Malasia, con Checo Pérez y Colapinto en las últimas posiciones
Charles Leclerc, con Ferrari, fue el más veloz en la segunda práctica del viernes en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, seguido por Isack Hadjar, de Red Bull. Checo Pérez terminó 21° y Franco Colapinto, enfocado en el ritmo de carrera, fue último.
¡Se termina la sesión!
¡Bandera amarilla! Bortoleto se queda detenido en la curva 8
Entramos en los 5 minutos finales
Max Verstappen lleva ya 14 vueltas en una simulación de carrera con neumáticos medios desgastados, con los que ya había dado cinco vueltas anteriormente
La curva 3 es bastante peligrosa si se usa el motor eléctrico para adelantar a un auto por el exterior: el coche se sale de la trazada, donde pierde mucha velocidad al rozar la superficie del bordillo
Colapinto por primera vez en la sesión con blandos, a buscar alguna vuelta rápida
3 autos en paralelo, teníamos varias carreras sin poder ver algo así
Nuevas gomas, mejores tiempos: Leclerc es el más rápido de todos con 1:37.528, Isack Hadjar se queda a tan solo 0.099, y Norris a 0.137 del nuevo récord de Ferrari
A Hadjar no le gustó la obstrucción de Leclerc en su salida del box
Investigarán lo de Hamilton después de la sesión
Bortoleto tiene que desviarse bruscamente cuando Hamilton se cruza en su camino. No es la primera vez que Lewis se despista este año; ¿falta de atención o de aviso por parte del equipo Ferrari? Van 3 carreras en las que ocurre lo mismo
¿Y la lluvia?
Hamilton mejora y queda a 48 milésimas de Verstappen
Se celebra: este fin de semana SI hay degradación
Verstappen se queja de estar incómodo en su Red Bull
Ahí viene la lluvia
Todos ya registraron al menos un tiempo, con Verstappen como el más rápido con 1:37.785, Russell 2° y Leclerc 3°. Pérez es 20° y Colapinto 21°
Una vez más, observamos que los equipos reservaron sus neumáticos C2 de compuesto duro para más adelante en el fin de semana. La mayoría de los pilotos usaron los neumáticos medios C4, a excepción de Gasly, Piastri, Norris, Bottas y Pérez, que usaron los blandos
Cambian los tiempos rápidamente, todos buscando marcar algún registro ahora mismo
Le dicen a Gasly en radio que esperan lluvia en 10 ó 15 minutos
Mucha prisa en todos los equipos por salir, se viene la lluvia
Tenemos 59°C en el asfalto y se enciende el semáforo en verde
Se oscurece el cielo en Sepang, por aquí queremos lluvia, ¿y ustedes?
¡Suena el himno, esto ya comienza!
Esta vuelta a bordo es maravillosa, disfruten:
¿Estamos todos? Tienes tiempo de hacerte un café y llamar a tu amigo el que aún no da señales de vida para la FP2
Crónica y resultados completos de esta FP1:
Verstappen lidera la FP1 del GP de Bahréin en Malasia, con Colapinto y Checo Pérez al fondo
Max Verstappen, con Red Bull, marcó el mejor tiempo en la primera práctica del Gran Premio de Bahréin de F1 que se disputa en Malasia. Franco Colapinto finalizó 19°, tres puestos por delante de Checo Pérez, que fue último.
Por: Gaby Manzo