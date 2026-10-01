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GP de Bahrein en Malasia

2026 Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Bahrain
1 oct 2026 al 4 oct 2026
Sepang International Circuit, MY
Live Text
Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

F1 EN VIVO: la FP2 del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Sigue en vivo todo lo que sucede en la FP2 del Gran Premio de Bahréin de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el circuito de Sepang, en Malasia.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Clasificación en directo

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¡Gracias a todos por acompañarnos en este difícil horario en Latinoamérica! Esperamos que puedan descansar, leernos durante el día y nos encontramos de nuevo esta noche/madrugada con la FP3 y clasificación

 

Para leer este viernes::

 

Con el cierre de la actividad de este viernes, nos queda repasar los horarios de la actividad del sábado: 

Formula 1

F1 2026: Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la FP3 y clasificación del GP de Bahréin en Malasia

Te dejamos toda la información para el día sábado del Gran Premio de Bahréin en Malasia donde se disputará la pole position.

F1 2026: Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la FP3 y clasificación del GP de Bahréin en Malasia

¡Crónica y resultados completos! 

Formula 1

Leclerc lidera la FP2 del GP de Bahréin en Malasia, con Checo Pérez y Colapinto en las últimas posiciones

Charles Leclerc, con Ferrari, fue el más veloz en la segunda práctica del viernes en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, seguido por Isack Hadjar, de Red Bull. Checo Pérez terminó 21° y Franco Colapinto, enfocado en el ritmo de carrera, fue último.

Leclerc lidera la FP2 del GP de Bahréin en Malasia, con Checo Pérez y Colapinto en las últimas posiciones

¡Se termina la sesión!

 

 

¡Bandera amarilla! Bortoleto se queda detenido en la curva 8 

Entramos en los 5 minutos finales

Max Verstappen lleva ya 14 vueltas en una simulación de carrera con neumáticos medios desgastados, con los que ya había dado cinco vueltas anteriormente

La curva 3 es bastante peligrosa si se usa el motor eléctrico para adelantar a un auto por el exterior: el coche se sale de la trazada, donde pierde mucha velocidad al rozar la superficie del bordillo

Colapinto por primera vez en la sesión con blandos, a buscar alguna vuelta rápida

3 autos en paralelo, teníamos varias carreras sin poder ver algo así 

Nuevas gomas, mejores tiempos: Leclerc es el más rápido de todos con 1:37.528, Isack Hadjar se queda a tan solo 0.099, y Norris a 0.137 del nuevo récord de Ferrari

A Hadjar no le gustó la obstrucción de Leclerc en su salida del box 

 

Investigarán lo de Hamilton después de la sesión

Bortoleto tiene que desviarse bruscamente cuando Hamilton se cruza en su camino. No es la primera vez que  Lewis se despista este año; ¿falta de atención o de aviso por parte del equipo Ferrari? Van 3 carreras en las que ocurre lo mismo

¿Y la lluvia?

 

 

Hamilton mejora y queda a 48 milésimas de Verstappen 

 

 

Se celebra: este fin de semana SI hay degradación 

 

 

 

Verstappen se queja de estar incómodo en su Red Bull 

 

Ahí viene la lluvia 

 

Todos ya registraron al menos un tiempo, con Verstappen como el más rápido con 1:37.785, Russell 2° y Leclerc 3°. Pérez es 20° y Colapinto 21°

Una vez más, observamos que los equipos reservaron sus neumáticos C2 de compuesto duro para más adelante en el fin de semana. La mayoría de los pilotos usaron los neumáticos medios C4, a excepción de Gasly, Piastri, Norris, Bottas y Pérez, que usaron los blandos

Cambian los tiempos rápidamente, todos buscando marcar algún registro ahora mismo

Le dicen a Gasly en radio que esperan lluvia en 10 ó 15 minutos

Mucha prisa en todos los equipos por salir, se viene la lluvia

 

Formula 1

Vasseur hace un llamado a la unidad en Ferrari: señalar con el dedo sería un "gran error"

Fred Vasseur agradece el apoyo público de la dirección de Ferrari y pide al equipo de Fórmula 1 que recupere la calma y se centre en la tarea que tiene entre manos

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Tenemos 59°C en el asfalto y se enciende el semáforo en verde

Se oscurece el cielo en Sepang, por aquí queremos lluvia, ¿y ustedes? 

 

¡Suena el himno, esto ya comienza!

Esta vuelta a bordo es maravillosa, disfruten: 

 

¿Estamos todos? Tienes tiempo de hacerte un café y llamar a tu amigo el que aún no da señales de vida para la FP2

 

Formula 1

F1 2026: Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la FP3 y clasificación del GP de Bahréin en Malasia

Te dejamos toda la información para el día sábado del Gran Premio de Bahréin en Malasia donde se disputará la pole position.

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Formula 1

La respuesta de Verstappen en Sepang que hace que los aficionado se enamoren de él

Cuando le preguntaron cómo se había preparado para el calor de Sepang, Verstappen dio una respuesta directa y divertida

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Lo siguiente en el menú: FP2

Formula 1

Los horarios del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia y cómo verlo en vivo

El GP de Bahréin de F1 2026, que se disputará en Malasia, presenta horarios especiales para Latinoamérica. Aquí te contamos todos los detalles.

Los horarios del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia y cómo verlo en vivo

 

Crónica y resultados completos de esta FP1:

Formula 1

Verstappen lidera la FP1 del GP de Bahréin en Malasia, con Colapinto y Checo Pérez al fondo

Max Verstappen, con Red Bull, marcó el mejor tiempo en la primera práctica del Gran Premio de Bahréin de F1 que se disputa en Malasia. Franco Colapinto finalizó 19°, tres puestos por delante de Checo Pérez, que fue último.

Verstappen lidera la FP1 del GP de Bahréin en Malasia, con Colapinto y Checo Pérez al fondo

Por: Gaby Manzo

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