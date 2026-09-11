2026 Fórmula 1 GP de España
F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del GP de España de F1 2026 en Madring
Sigue en vivo todo lo que sucede en la FP3 y en la clasificación del Gran Premio de España de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el nuevo circuito de Madring.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Franco también mejora y sube al 10°, a +1.5 de Antonelli
¡Antonelli primero! 1:32.797 para él, fue mejor que Leclerc por 166 milésimas
¡Norris se pone segundo! Con 1:33.033
Leclerc mejora y marca la primera vuelta por debajo de 1:32 del fin de semana, con un tiempo de 1:32.963
Todos en pista menos Hulkenberg, Albon y Hamilton
Franco mejora y sube al 7°
¡Ahora sí! Semáforo verde y autos a pista, nos quedan 15 minutos por disputar
¡Tenemos hora! En un minuto se reanuda esto
Avisa Juan Fossaroli en ESPN que la grúa se fue, y la gente aplaude. Hay esperanza
La sesión está oficialmente detenida
Quizás no creas que un choque a tan baja velocidad pueda causar daños que requieran media hora para reparaciones, pero así son las cosas en la F1
La dirección de carrera ha detenido el cronómetro cuando quedan 15 minutos y 38 segundos
La F1 informa: La FP3 se detendrá temporalmente mientras continúan las reparaciones en las barreras de protección.
Stroll saldrá desde el fondo de la parrilla, con penalización confirmada por la FIA. Aunque, sinceramente, sin penalidad su posición tampoco habría sido muy diferente
Todavía no se reanuda la actividad, y ya hace 15minutos que Hamilton golpeó el muro
Así fue el accidente del británico
Discute Hamilton con su ingeniero, le piden al menos dos veces que detenga el auto y no lo hace, sigue camino a boxes
Le piden a Hamilton que detenga el auto
¡¡HAMILTON AL MURO!!
Casi toda la parrilla ahora mismo con blandos. Solo Hulkenberg (medios), Bortoleto (medios) y Lawson (duros) prueban con otros compuestos
Leclerc mejora todo lo anterior y lleva el crono a 1:33.332
¡Antonelli asalta la cima con 1:33.664! Bajó más de medio segundo lo de Hamilton
¡Breve bandera amarilla! Fue Sainz por un enorme bloqueo para intentar no tocar la pared, y lo logró
Leclerc toma la cima con 1:34.433 y Hamilton lo baja aún más a 1:34.284
Albon dice que tocó la pared
Ya con 5 tiempos registrados, y otros en camino, tenemos la referencia de Hulkenberg 1° con 1:35.721, Bortoleto 2° con 1:34.777 y Colapinto 3° con 1:37.075
Con lo que vimos en la sprint de la F3 (nulos adelantamientos) la clasificación de F1 adquiere aún más valor
¡Bortoleto es el primer valiente en salir a pista!
Mientras vemos a un Hamilton y Albon ya dentro del auto, otros como Verstappen y Piastri no tienen prisa
Nadie sale a pista aún, aunque la mayoría ya están listos, otros no tienen ni mono ni casco
¡Semáforo en verde y comienza esta última hora de práctica!
Hoy hace sol en Madrid, con una temperatura ambiente de 24 °C y una temperatura en pista de 43 °C.
Por: Gaby Manzo