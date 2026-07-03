Una vuelta a bordo con Norris demuestra los malabares que los pilotos deben hacer en el segundo sector. Entre Maggotts y Chapel, es necesario frenar para recargar la batería y así tener energía suficiente para el sprint en la recta de Hangar. Pero luego, simplemente no hay suficiente energía para mantener la aceleración durante toda la recta, por lo que se activa el sistema de reducción de potencia justo antes de Stowe