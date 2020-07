Albon: volvería a atacar igual a Hamilton

El piloto de Red Bull está seguro de que iba camino de su primera victoria en Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria del fin de semana pasado, antes de la colisión con Lewis Hamilton cuando luchaban por el segundo lugar.

Pero después de ser golpeado por Hamilton, quien recibió una penalización de cinco segundos por el incidente, Albon se retiró por un problema eléctrico en su Red Bull.

Después de sufrir el segundo incidente con el piloto de Mercedes en las últimas tres carreras, Albon se quedó con ganas de revisar el incidente antes de hablar con Hamilton, pero durante la preparación del Gran Premio de Estiria confirmó que no se había puesto en contacto con el vigente campeón del mundo.

"No hablamos después y, para ser sincero, no había mucho que decir, ya que es lo que hay", dijo Albon. "Estoy seguro de que Lewis no tuvo la intención de tocarme, pero no tengo demasiado que decir realmente, solo me centré inmediatamente en la segunda carrera".

Después de analizar el movimiento, Albon sigue seguro de que había suficiente espacio en la pista para completar el adelantamiento.

"Creo que la curva es... digamos que el punto de salida de esa curva no es donde se parece", explicó.

"Creo que hay un cierto ángulo de cámara que vi que la gente dice que hay una longitud de un coche para seguir, pero no sales [así]. No sales en ese punto, el punto de salida es mucho más tarde en la curva, porque la curva 4 es bastante larga".

"Entonces, a menos que yo vaya por el borde de la pista y luego gire de nuevo, esa es la única forma real de darme suficiente espacio".

"Volvería a hacer lo mismo 100%. Creo que hay que hacerlo. No puedes esperar, especialmente cuando tenían una desventaja en los neumáticos. No hay que esperar porque, obviamente, sabíamos que tenían ventaja de ritmo y era solo cuestión de tiempo que el neumático principal se calentara. Así que no hay ningún arrepentimiento por mi parte".

Albon también sintió que la penalización de Hamilton por la colisión fue adecuada, a pesar de que arruinó su carrera y una potencial primera victoria en F1.

"Al principio es frustrante ya que tú eres el que pierde en la situación, pero creo que, para ser justos en la forma en que está regulado, quieren que todas las penalizaciones se apliquen de la misma manera, sin importar cuál sea el accidente o las consecuencias", dijo.

"Estoy poco feliz de que esa sea la situación, solo significa que perdimos un poco más de lo que nos hubiera gustado".