Alonso explica cómo le ganó el podio a Checo Pérez en Brasil F1

Fernando Alonso y Sergio Pérez protagonizaron una espectacular lucha por el tercer lugar este domingo en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, la cual finalmente se saldó a favor del piloto asturiano por solamente 53 milésimas de segundo al momento de la bandera a cuadros.

El piloto mexicano estuvo a la cola del Aston Martin AMR23 durante más de 15 vueltas sin tener una oportunidad clara de adelantamiento, hasta que finalmente consiguió superar a Alonso en la llegada a la "S de Senna", la primera curva, al iniciar la penúltima vuelta.

Sin embargo, Pérez no consiguió alejarse lo suficiente del español en el resto del giro y luego frenó ligeramente tarde en la curva uno al entrar en la vuelta final, lo que Alonso destacó como clave para luego adelantar al de Red Bull por afuera en la llegada a la curva 4, lo cual selló el podio a su favor.

"Para mí fueron como 30 vueltas en las que tuve la presión de 'Checo'", dijo un feliz Alonso al ser preguntado en el parque cerrado de Interlagos cómo había vivido las vueltas finales de la carrera en Brasil.

"Cuando me pasó a dos vueltas del final, pensé, 'vale, esto se ha acabado, el podio ya no es posible'. Pero (Pérez) frenó un poco tarde en la primera curva y me dije 'vale, voy a por él en la (curva) cuatro", detalló Alonso.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso festeja el podio en el Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1.

Alonso había iniciado la temporada en gran forma para cosechar seis podios en los siete primeros grandes premios, pero luego comenzó a sufrir en la segunda mitad del campeonato y no lograba un final en el top 3 desde el Gran Premio de Países Bajos en agosto, siete rondas atrás.

"Este es un resultado fenomenal para el equipo. Hemos estado luchando durante un par de meses, especialmente en los dos últimos eventos con dos abandonos. Así que este podio es para ellos, para todos en la fábrica y seguimos luchando hasta la última vuelta", dijo.

"Obviamente aún estamos aprendiendo sobre el coche. Estos coches son muy complejos aerodinámicamente, así que sí, hemos estado experimentando un poco para encontrar la dirección para el año que viene sin olvidar que este año seguimos compitiendo, así que estamos contentos por el resultado y ahora vamos a Las Vegas", finalizó.

