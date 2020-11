Alonso, sumó otros 500 kms de test con Renault F1

Este jueves Fernando Alonso completó la segunda sesión de test con el Renault RS18 de la temporada 2018 de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein. Y, tras las 93 vueltas del miércoles, sumó 93 más, para un total de 186.

Si el día anterior Alonso dijo que había sentido un amor a primera vista con el Renault con el que Carlos Sainz y Nico Hulkenberg disputaron el mundial de hace dos años, esta vez pudo conocerle aún más, superando la distancia de tres grandes premios (el de Bahrein se disputa a 57 giros).

En total, al circuito de 5,412 metros de Sakhir, Alonso ha dado estos dos días 503,316 kilómetros, entrenamiento más que suficiente para seguir cogiendo ritmo y sobre todo exigiendo al cuello, la parte del cuerpo que más sufre tras la inactividad.

"Otros divertido test para Alonso. ¡Otras 93 vueltas completadas al volante del #RS18, que concluye su test en Bahrein!", resumía el equipo en redes sociales.

Con el test de Alonso, Renault ha completado seis días de pruebas en Bahrein entre el asturiano y sus tres junior Oscar Piastri, Guan Yu Zhou y Christian Lundgaard.

Antes de seguir leyendo, disfruta con las fotos del jueves

¿Cuál será el siguiente test de Fernando Alonso en F1?

Tras esta jornada no hay ningún anuncio oficial de algún test de Alonso con Renault para prepararse para 2021.

La disputa de alguna de las sesiones de entrenamientos libres en los cuatro grandes premios que quedan de la temporada parece muy poco probable por dos razones. Por un lado, Renault está en una lucha reñida por ser tercero en el mundial de constructores, donde sacan solo un punto a McLaren y Racing Point.

Por el otro, dos de las carreras que faltan serán en un circuito que lleva tiempo fuera del calendario (el de Estambul), y uno que se estrena (la versión alternativa de Bahrein). Bajar del coche en una práctica a Esteban Ocon o Daniel Ricciardo parece un lujo demasiado caro tal y como está el campeonato.

A Renault no le quedan 'filming day' (pruebas de solo 100 km con el monoplaza actual), por lo que Alonso solo podrá utilizar monoplazas de años anteriores. El objetivo del equipo era alinearle en el test de jóvenes pilotos de Abu Dhabi, pero McLaren y otras escuderías se opusieron y, aunque los galos no pierden la fe respecto a que la FIA acabe aceptando, no hay demasiadas opciones.

