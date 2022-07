Cómo Alpine quiere acercar más mujeres a la F1

Cargar reproductor de audio

Mientras que las W Series, la iniciativa Girls on Track de la FIA y la nueva campaña More Than Equal, respaldada por David Coulthard, se centran en la promoción las pilotos femeninas a las categorías más importantes del automovilismo, el programa de Alpine se extiende también a la ingeniería y a otras muchas disciplinas.

Como equipo de Fórmula 1 con una financiación saludable y el apoyo de un fabricante de coches de carretera como Renault, Alpine tiene los recursos suficientes para llevar a cabo su objetivo.

Incluso antes de anunciar Race(H)er el mes pasado, el equipo ya había dado algunos pasos al respecto. En marzo confirmaron que la piloto de la W Series, Abbi Pulling se uniría al programa de jóvenes pilotos de Alpine. Un par de semanas más tarde, tuvo la oportunidad de probar el coche de F1 E20 en una exhibición en Arabia Saudí, al igual que la piloto local Aseel Al Hamad, miembro de la Comisión de Mujeres en el Deporte del Motor de la FIA.

En mayo, Alpine anunció que Alice Powell se incorporaba con el objetivo de captar talentos y a su vez desarrollar los programas de la Academia, con una responsabilidad especial en la tutoría de Pulling, así como en la búsqueda de nuevos talentos femeninos.

Ahora, estos pasos tiene todavía más sentido tras la creación del programa Rac(H)er.

"El programa ha nacido al mismo tiempo que el cambio de marca en Alpine", dice la vicepresidenta de recursos humanos de Alpine Cars, Claire Mesnier.

"Y la idea era que, si queremos ser campeones del mundo, tenemos que tener al mejor piloto en el mejor coche posible".

"Y, evidentemente, a día de hoy no tenemos al alcance todo el talento. Nos estamos privando de la mitad de la humanidad, porque no estamos mirando lo suficiente a las mujeres. Así que ese fue el punto de partida de este programa. Y nos referimos también a los talentos en el mundo de la ingeniería y demás aspectos".

Abbi Pulling, Aseel Al Hamad Photo by: Alpine

En cuanto a los pilotos, el principal reto siempre es el reducido porcentaje de chicas que compiten en el karting. El director del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, afirma que eso tiene que cambiar, y que el deporte del motor tiene que animar a más chicas a querer dedicarse a las carreras.

"A una edad temprana, cuando eliges ¿quiero ir al karting, quiero ir al patinaje artístico o quiero jugar al voleibol? No hay muchas chicas que digan quiero ir al karting", dice Szafnauer. "Y, por lo tanto, el nicho en el que nacen los futuros talentos es pequeño. Si consigues que esa cantera sea más grande, conseguirás mejores talentos".

"No tenemos un modelo a seguir. Es por eso que la mayoría de chicas jóvenes no ven a nadie con quien identificarse. Uno de los objetivos de nuestro programa es crear una referencia, que demuestre que llegar al más alto nivel es posible".

Un aspecto intrigante del nuevo proyecto de Alpine es que la empresa quiere adoptar un enfoque más científico para averiguar si existen diferencias reales entre hombres y mujeres que puedan tener un impacto, negativo o positivo, en su potencial para convertirse en pilotos de primer nivel.

Hay muchas teorías, por ejemplo que la fuerza del cuerpo juega un papel clave en las categorías inferiores, donde no hay dirección asistida.

"Ese es uno de los grandes pilares del programa", dice Mesnier. "Incluso en el caso de los pilotos masculinos, todos son diferentes, no tienen el mismo tamaño, peso o talento. Seguro que tenemos problemas físicos, cognitivos y emocionales que tratar. Y hay diferencias entre hombres y mujeres".

"Por ejemplo, ya sabemos por datos y hechos científicos, que por ejemplo, las mujeres son mejores a la hora de soportar el dolor. Pero en cuanto a la reacción, es más lenta. Supongo que en todos los aspectos físicos, cognitivos y emocionales, hay diferencias".

"Es un trabajo muy complejo ser piloto de F1, hay muchas cosas diferentes en las que tienes que ser muy bueno".

"Estamos trabajando junto al Instituto del Cerebro de París en el aspecto cognitivo. En el lado emocional, tenemos un doctorado que se unirá a nosotros y trabajará en ello. Y respecto a la parte física, estamos trabajando con un Doctor en fisioterapia".

"Estoy seguro de que Esteban Ocon y Fernando Alonso nos ayudarán y participarán en diferentes pruebas, también Abbi y Alice. Tenemos que basarnos en los hechos para intentar desmontar y borrar todas los prejuicios y los estereotipos que tenemos, porque son muchos".

"Pero no estoy seguro de que tengamos muchos datos, ni tan siquiera sobre los pilotos que ahora mismo están en lo más alto. Tenemos datos sobre los coches, pero sobre los pilotos, ¿quién es el mejor piloto del paddock, con elementos científicos y físicos?".

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Una vez identificados estos jóvenes talentos, Alpine intentará hacerlos progresar desde el karting.

"Es el segundo pilar del programa", dice Mesnier. "Igual para chicos y para chicas, es un programa de ocho años exactamente igual, digamos, con una formación específica".

"El programa empezará en unas semanas buscando a las chicas más prometedoras. Y la idea es que cuatro o cinco chicas entren en este programa a ocho años. Será un proceso continuo, no será hacerlo una sola vez y esperar ocho años para ver quién sale de ahí con suficiente nivel".

"Desarrollaremos el programa con la misma empresa que hizo el de Lando Norris. Así que es el mismo tipo de filosofía. Y, por supuesto, en cada paso del camino tendremos que ajustarnos, adaptarnos y decidir si seguimos adelante o no".

El director de Alpine Cars, Laurent Rossi, cree que los jóvenes talentos brillarán.

"Vamos a intentar encontrar a alguien que sea lo suficientemente bueno como para vencer a todos, y luego les ayudaremos a crecer tanto como podamos".

"A finales de esta temporada, ya debemos tener identificados al menos uno o dos talentos a los que empezar a apoyar, y luego asegurarnos de que tenemos un plan de acción para los próximos cuatro o cinco años".

"Está claro que encontrar a una mujer que llegue a ser piloto de F1 va a ser un proceso a largo plazo. Aumentar el número de mujeres que hay entre el personal de Enstone, que actualmente es el 10%, es un objetivo a más corto plazo".

"Cuando vayamos a reclutar personal a las mejores universidades, tenemos que asegurarnos de hacer un muy buen trabajo y dar una muy buena imagen para que las chicas mejor graduadas en ingeniería se interesen por Alpine y obviamente también por la F1", dijo Szafnauer.

Esteban Ocon, Alpine A522, makes a pitstop Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Conseguir que más mujeres se interesen por la F1 en sus prácticas no significa que después de hacer ese año vuelvan a su último año de ingeniería en la universidad y automáticamente digan 'quiero trabajar en la F1'".

"Pero si lo viven desde dentro y realmente les gusta, es probable que digan: 'Oye, quiero dedicarme al automovilismo'. Y una vez que consigamos eso, tendremos más candidatas, por lo que nuestra proporción de hombres y mujeres dentro del equipo de Fórmula 1 no será tan asimétrica".

Otro de los retos es que en el Reino Unido sólo el 23% de los graduados en ingeniería son mujeres. Uno de los objetivos de Rac(H)er es enviar embajadoras a las escuelas para animar a más chicas a lanzarse a las materias STEM.

"Desde la escuela secundaria, tenemos que conseguir que más chicas se interesen para que el actual 23% sea un 30%. Y luego, de esos 30, por ejemplo, lograr que se interesen por el automovilismo, y entonces tendrás más opciones para escoger a los mejores".

"Hay que recordar que el objetivo real es que el equipo de F1 sea los mejor posible, por lo que todo dependerá de la meritocracia. Pero ahora mismo, cuando vamos a buscar graduados, sólo hay dos o tres chicas, por lo que es difícil. Así que lo que queremos hacer es que ese número sea mayor".

Rossi insistió en que en Alpine están muy comprometidos con los objetivos de Rac(H)er, pero también reconoce que alcanzarlos será todo un desafío.

"Sólo somos una parte pequeña de todo esto. Hacemos lo que podemos, pero creo y espero poder desencadenar algo en el sistema. Sin embargo, creo que el número de licencias [de karting femenino] siempre va a ser muy reducido".

"Nuestra idea es salir ahí fuera y encontrar personas que sean igual de inteligentes, o más, con capacidades cognitivas iguales o superiores a las que ya están en sus puestos. Porque no hay ninguna razón por la que una mujer no pueda hacerlo mejor que un hombre".

"No vamos a cambiar la sociedad, seamos sinceros. Pero sí podemos cambiar nuestra pequeña burbuja, nuestro entorno, construir un ambiente más propicio para tener a los mejores talentos", concluyó el francés.

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, in the Press Conference Photo by: FIA Pool

