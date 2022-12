Andretti asegura estar cada vez más cerca de la Fórmula 1

Cargar reproductor de audio

La familia Andretti sigue decidida a tener su equipo en la Fórmula 1, pese a que de momento sus planes solamente han recibido negativas dentro del paddock.

Inicialmente negoció y estuvo muy cerca de adquirir la escudería Sauber durante 2021, pero eso finalmente no se concretó y desde entonces su foco estuvo puesto en sumarse a la parrilla de la máxima categoría como el 11º equipo.

Sin embargo, desde la dirección del campeonato han asegurado durante la pasada temporada que están satisfechos con tener diez escuderías, mientras que los dueños de los equipos en su mayoría no ven con buenos ojos el ingreso de un nuevo competidor porque deberían repartir el dinero en premios entre más participantes.

De todos modos nada de esto ha detenido a Andretti, que recientemente comenzó formalmente la construcción de su nueva sede de más de 50.000 metros cuadrados en Fishers, Indiana, a unos 30 kilómetros de la pista de Indianápolis Motor Speedway, donde prevé una inversión de 200 millones de dólares.

"No se trata de la IndyCar. Con esto, queremos hacer algo que nunca se ha hecho antes", dijo Michael Andretti al diario IndyStar sobre su nueva sede. "Queremos estar en todas las formas de competición automovilística, desde Le Mans a Mónaco, pasando por la Indy 500 y la Daytona 500. Y eventualmente, en el futuro, queremos que todo esté bajo un mismo techo. Ese es nuestro gran objetivo, y tenemos muchos planes en marcha para conseguirlo".

Después de la muerte del fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, en octubre de este año, se especuló con que Andretti podría comprar AlphaTauri, el segundo equipo de la compañía en la Fórmula 1.

Michael Andretti negó que fuera a suceder, pero aseguró de todos modos que siguen trabajando para llegar a la máxima categoría y que están muy cerca de conseguirlo.

"No, no están interesados", dijo Andretti sobre la disposición de Red Bull a mantener conversaciones por AlphaTauri. "Pero estamos trabajando todos los días (para obtener el visto bueno para un equipo nuevo.). Todavía tengo confianza. Nos estamos acercando. Todavía no tenemos el 'OK', pero nos estamos acercando mucho".

En caso que los planes de Andretti para llegar a la F1 finalmente se concreten, Colton Herta podría ser uno de los pilotos elegidos para el equipo. El estadounidense, que no pudo llegar a la categoría en 2023 por no tener la superlicencia de la FIA, firmó en octubre pasado una extensión hasta 2027 con Andretti Autosport.