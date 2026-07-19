El factor clave detrás de la victoria de Kimi Antonelli en el GP de Bélgica de F1

Kimi Antonelli ha sido elogiado por su madurez tras una victoria muy disputada en el Gran Premio de Bélgica, con el exestratega de Formula 1 y analista de Sky Sports Bernie Collins señalando el papel vital de su ingeniero de carrera, Peter 'Bono' Bonnington.

Saliendo desde la pole position en Spa-Francorchamps, Antonelli ofreció otra sólida actuación para conseguir su sexta victoria de la temporada. Pero el camino hasta lo más alto del podio no fue del todo sencillo para el piloto de Mercedes.

Un coche de seguridad virtual en mal momento amenazó con arruinar la tarde del piloto italiano, permitiendo que Charles Leclerc, de Ferrari, aprovechara una parada en boxes en la que perdió menos tiempo y tomara brevemente el liderato.

A pesar de perder la ventana óptima de parada por solo dos vueltas, Antonelli mantuvo la cabeza fría y finalmente convirtió la pole position en otra victoria. Hablando en Sky Sports F1 después de la carrera, Collins explicó: "Realmente ha adoptado la influencia calmada de Bono, su ingeniero de carrera.

"Bono le decía en varios momentos: 'Aquí es donde puedes encontrar tiempo, aquí es donde puedes mejorar'.

"Una actuación realmente sólida de Kimi. Se mantuvo con el equipo, no se frustró; es otra carrera en la que se perdió por poco el VSC, parando dos vueltas antes de que saliera. Sabe que eso es cuestión de suerte. No puedes predecirlo desde el lado del equipo.

Kimi Antonelli, Peter Bonnington Photo by: Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images

"Mantuvo la calma. En carreras anteriores, Kimi podría haberse sentido contrariado al quedar detrás de Charles Leclerc. Logró mantenerse firme, seguir con la estrategia, tomar la información de Bono y llevar ese coche a la posición de líder que probablemente merecía durante la carrera."

Antonelli, que amplió su ventaja en el campeonato de pilotos, describió la victoria como muy disputada al hablar con el campeón de 1997 Jacques Villeneuve justo después de la carrera.

"Es genial volver a estar en lo más alto después de, obviamente, unas cuantas rondas difíciles", dijo el joven de 19 años. "Fue una carrera muy disputada. Perdimos el primer puesto con un VSC, pero luego logramos abrirnos camino de vuelta.

"Fue una victoria difícil porque Charles fue rápido y tuvimos que mantenernos pegados a él."