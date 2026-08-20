Kimi Antonelli avisa en Zandvoort que el "mayor rival" ahora es McLaren

Ferrari fue considerado durante mucho tiempo el mayor rival de Mercedes este año, pero desde el Gran Premio de Hungría, que el campeón del mundo Lando Norris pudo ganar gracias a un gran paquete de actualizaciones, parece que el equilibrio de fuerzas ha cambiado. Al menos, Kimi Antonelli ve a McLaren como la mayor amenaza para las Flechas de Plata.

"Esperábamos que McLaren fuera fuerte, porque también fueron quienes más retrasaron su mejora", recuerda el italiano el jueves en Zandvoort, señalando que el equipo introdujo pocas actualizaciones en las primeras carreras. "Así que sabíamos que volverían, especialmente si se mira el rendimiento al inicio de la temporada."

"En algunos circuitos ya estaban plenamente en la pelea en términos de rendimiento. Y también sé que este fin de semana vuelven a traer algo nuevo", cree Antonelli, convencido de que en Zandvoort también habrá que contar de nuevo con Lando Norris y su compañero de equipo Oscar Piastri. "Así que probablemente serán nuestro mayor rival."

Su compañero de equipo, George Russell, lo ve de forma similar, y considera "muy impresionantes" los progresos de McLaren en Hungría. "Supongo que aquí en Zandvoort también serán competitivos: las curvas son parecidas y la pista es exigente para los neumáticos", opina el británico.

Kimi Antonelli también ve a Ferrari y Red Bull como amenazas

Pero McLaren no será la única amenaza para Mercedes. "Creo que Ferrari también estará en la pelea delante", añade Antonelli, recordando las actualizaciones de la Scuderia: "Este fin de semana traen un nuevo fondo plano. Así que será interesante ver cómo rinden. Y luego, por supuesto, Red Bull."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, el jueves en Zandvoort. Photo by: Eric Le Galliot

No se debe "descartar nunca" a Max Verstappen, subraya el actual líder del Mundial. A ello se suma que el neerlandés disputa en Zandvoort su carrera de casa y, gracias a la reciente renovación de contrato, posiblemente ha llegado a la costa del mar del Norte con viento a favor. "Seguro que también estará delante."

"Sinceramente, todos nos sorprendimos mucho de lo rápidamente que ha avanzado el desarrollo en todos los equipos", subraya Russell, dejando claro que la ventaja inicial de las Flechas de Plata ya se ha reducido por completo. "Cada vez que un equipo traía una actualización, parecía traducirse inmediatamente en resultados positivos para ese fin de semana de carrera."

Russell advierte: las próximas carreras serán "algo más difíciles"

El problema: Mercedes lleva ya varias carreras sin mejoras en el W17. "No hemos traído ninguna actualización desde Canadá, ninguna actualización de rendimiento", recuerda Antonelli. "Así que ya hace bastante tiempo." También por eso la competencia pudo recuperar terreno de forma clara últimamente, aunque el italiano sigue totalmente tranquilo.

"Por supuesto, esperamos una gran actualización más adelante en la temporada. Ojalá nos ayude en términos de rendimiento", dice el joven de 19 años, pensando en la estrategia de actualizaciones de Mercedes, que es algo más relajada que la de la competencia. "Por eso esta carrera también es tan importante: tenemos que sacar el máximo partido de nuestro paquete actual."

"Seguimos teniendo un gran coche, no me malinterpreten", recalca Antonelli expresamente que el W17 continúa siendo competitivo. "Pero, por supuesto, es normal que haya carreras como Hungría en las que no somos los más rápidos; si otros equipos traen actualizaciones y nosotros no, entonces pasan estas cosas."

"Creo que la próxima fase, hasta que nosotros mismos traigamos una actualización, podría volverse algo más difícil para nosotros", advierte, sin embargo, su compañero Russell, ante la posibilidad de que McLaren y Ferrari puedan recuperar aún más terreno en las próximas carreras. "Pero espero que esa actualización nos devuelva entonces a la parte delantera."

El equilibrio de fuerzas en la Fórmula 1 "cambia constantemente"

Por eso los perseguidores tampoco quieren alegrarse demasiado pronto por sus progresos. "Todos traen numerosas actualizaciones. Eso probablemente influirá bastante en el panorama general", dice por ejemplo Oscar Piastri, quien no obstante también admite que el buen ritmo de McLaren en Hungría fue "algo inesperado".

Oscar Piastri, McLaren, el jueves en Zandvoort. Photo by: Eric Le Galliot

"Además, Mercedes es claramente la referencia en este momento, independientemente de dónde corramos", siguió el australiano, que sigue viendo a las Flechas de Plata como favoritas. "A veces nos sorprende que Ferrari sea más rápida o más lenta en determinados circuitos; en pistas donde habríamos esperado que fueran extremadamente fuertes, quizá no son tan competitivos."

En otros circuitos, Ferrari había sido a su vez la referencia. "Así que también para nosotros es un poco impredecible", subraya Piastri. "Todos siguen aprendiendo muchísimo, ya sea con los motores, los coches o las piezas nuevas, por lo que no sorprende demasiado que el orden cambie constantemente."

Además, los circuitos son diferentes, y apenas hay pistas que realmente se parezcan en sus características, opina el piloto de McLaren. El trazado de Zandvoort puede ser comparable en cierto sentido con Budapest, por ejemplo en las velocidades de paso por curva, pero el asfalto, los peraltes de las curvas y las condiciones meteorológicas son completamente distintos.

"Por eso creo que las fuerzas cambian constantemente", está convencido Piastri de que McLaren no parte automáticamente como favorito en el Gran Premio de los Países Bajos. Y Kimi Antonelli también se mantiene al final bastante tranquilo. "Pero tengo mucha confianza en el equipo y en la actualización que debería llegar más adelante y que, con suerte, nos dará de nuevo una ventaja", dice el italiano con una sonrisa.