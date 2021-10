Aston Martin: Debíamos confiar en la decisión de Vettel

El alemán se encontraba en la décima posición cuando se le comunicó que había una ventana para detenerse en boxes, ya que otros pilotos estaban parando para un segundo juego de intermedios.

Cuando se le preguntó en la vuelta 36 si quería probar los neumáticos blandos en caso de que los slicks se convirtieran en una opción, Vettel respondió: "Medio, medio, vamos a por ello. Estos intermedios no pueden ser peores".

El equipo le confirmó que debía ir a boxes y entró directamente. Sin embargo, estuvo a punto de perder el coche al acelerar en la salida de boxes, e inmediatamente se dio cuenta de su error.

Tras salirse dos veces de la pista en su vuelta de salia de pits y perder mucho tiempo, lo llamaron para que volviera a poner unos intermedios nuevos, perdiendo más terreno con un medio trompo en la entrada a boxes.

Con todo esto, Vettel perdió muchísimo finalmente se clasificó 18°, sólo por delante de los pilotos de Haas, Mick Schumacher y Nikita Mazepin.

"Quiso jugársela, no le dijimos que no", dijo Szafnauer a Motorsport.com. "Seb habló por radio y dijo: 'Quiero neumáticos de seco, pongan los medios', y no lo desafiamos, hicimos lo que dijo. Sucedió bastante rápido, así que no debatimos mucho con él".

"A menudo decimos que en condiciones de una pista que se va secando como esas, es una elección del piloto. Y nos decantamos por eso. Al revés, es más una cuestión de equipo, pero en una pista que se está secando, el piloto lo siente".

"Es que creo que esta pista es una pista no se seca normalmente, así que es difícil de predecir. Supo enseguida que el agarre no estaba ahí, así que entró en la siguiente vuelta, pero perdió mucho tiempo".

Sebastian Vettel, Aston Martin, en la parrilla. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si el equipo se arrepentía de haber perdido un puesto entre los 10 primeros, Szafnauer dijo: "Tienes que confiar en él, y la otra cosa en la que tienes que confiar es que es bueno en mojado y en condiciones complicadas, y eso es exactamente lo que había".

"Así que si él dice que puede hacerlo, ¿quiénes somos nosotros para discutir? Pero creo que esto no era lo normal, es una pista diferente en mojado. Si hubiera funcionado y hubiera terminado cuarto o en el podio, habríamos estado contentos. Así que sin riesgo, no hay recompensa".

"No fue sólo la parada extra en boxes, porque la pérdida en boxes es de unos 20 segundos aquí, sino que fueron los 30 segundos extra que perdió en esa vuelta y eso es lo que lo mató".

"En los intermedios hizo muy buenos tiempos una vez superada la fase de graining".

Por su parte, el compañero de equipo de Vettel, Lance Stroll, consiguió dos puntos con su noveno puesto, tras adelantar a Esteban Ocon en las últimas vueltas.

"Una buena y sólida actuación, tuvo buenos tiempos de vuelta durante toda la carrera", dijo Szafnauer sobre el canadiense. "Creo que entramos en boxes en el momento adecuado. Tuvimos una parada un poco lenta, por desgracia, y es difícil saber dónde acabaría. Sainz ha sido muy rápido una vez que ha superado la fase de graining. Pero también lo fue Lance, así que buena actuación".