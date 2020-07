Bottas y Leclerc viajaron a Mónaco y rompieron la burbuja COVID-19

Para poder arrancar la temporada 2020 de la Fórmula 1, la FIA impuso estrictas burbujas sociales para limitar la posibilidad de que un infectado propague el COVID-19 en el paddock.

Si bien el Código de Conducta no impide que las personas que están autorizadas para ingresar al paddock viaje lejos de las sedes de las carreras, es vital que permanezcan dentro de sus propias burbujas sociales y no convivan con personas fuera de ellas.

Para este fin de semana, el delegado de la FIA para COVID-19 ha sido alertado sobre la salida de Austria de Charles Leclerc y Valtteri Bottas en el periodo entre el Gran Premio de Austria y el de Estiria.

Valtteri Bottas publicó en las redes sociales como disfrutó su tiempo en Mónaco, mientras que el de Ferrari fue fotografiado con amigos y fanáticos que no portaban mascarillas.

Se entiende que dados estos hechos, la FIA escribirá a los equipos de ambos pilotos para remarcarles la necesidad de dar continuidad, de forma estricta, al Código de Conducta que todos los asistentes a las carreras en Austria deben cumplir.

Para Ferrari sería el segundo recordatorio de apegarse al Código de Conducta, ya que Sebastian Vettel incurrió en una falta al entablar comunicación con Christian Horner y Helmut Marko de Red Bull sin mascarilla. Esto debería llevar a que el organismo rector trate de una forma más serie el asunto.

El Código de Conducta de la FIA deja la puerta abierta para que las infracciones reiteradas sobre este reglamento sean reportadas a los delegados.

El marco normativo indica que: “Cuando el delegado de COVID-19 considere que una parte interesada ha violado deliberada o reiteradamente el Código de COVID-19, él mismo presentará un informe a los delegados (de competencia), quienes procederán de conformidad con el Artículo 11.9 del Código Deportivo Internacional ".

Hablando sobre el asunto antes del Gran Premio de Estiria, Bottas dijo que no había hecho nada malo y que contaba con la autorización para regresar a Mónaco.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 en la conferencia de prensa Photo by: FIA Pool

“Pregunté si estaba permitido hacerlo y la respuesta fue que sí. No hay diferencia mientras esté con las mismas personas en la misma burbuja, ya sea que esté aquí o en mi casa en Mónaco".

“Decidí volver a casa porque ya que estamos en Europa y el viaje es corto”.

"Quería pasar esos tres días en mi hogar. Pensé que sería agradable y ahora me siento recargado para afrontar el fin de semana”.

El piloto de Mercedes defendió su decisión y dijo: “Creo que desde nuestra posición fue lo correcto. Sé lo que tengo qué hacer, lo qué funciona para mí y lo que quiero hacer entre las competencias, siempre cuidando el punto de vista de la seguridad. Fue lo mismo porque seguí tratando con las personas con las que estaría aquí”.

Leclerc no vio ningún problema con lo que hizo, ya que dijo que se había hecho un par de pruebas por para asegurarse de que no tenía la enfermedad.

"Volví a casa", dijo. "Por otro lado, me hicieron la prueba dos veces antes de volver”.

“Las dos pruebas, en dos días, resultaron negativas. Volví a casa por dos días y luego me realicé las dos pruebas para estar seguro de los resultados".

Pero las acciones de Bottas y Leclerc han despertado la atención de algunos de sus rivales. Romain Grosjean expresó cierta sorpresa por la posibilidad de viajar.

"Siempre es más divertido estar en casa, pero a mí no me dieron la opción", dijo el francés. "El mensaje era que teníamos que quedarnos aquí, así que me sorprendió un poco ver que algunos se fueron a casa”.

“No estaba descontento por quedarme aquí porque eso me dio la oportunidad de descansar. Fui a las montañas, monté la bicicleta y fui a ver a las vacas. Ahora es tiempo de volver a la carrera. El domingo por la noche me iré a casa antes de partir a Budapest”.

El compañero de equipo de Leclerc, Sebastian Vettel, sugirió que eligiera quedarse en Austria: "Me quedé en la burbuja".

GALERÍA: El jueves del primer GP de Estiria de la Fórmula 1

Con información de Benjamin Vinel