Brawn: los tokens son una flexibilidad necesaria

En un intento de frenar el gasto, el desarrollo de algunos elementos clave de los autos se congelará desde la primera carrera de la temporada 2020 hasta el final de 2021, mientras que otros elementos se congelarán a partir de finales de este año.

Sin embargo, el plan de McLaren de pasar de los motores de Renault a los de Mercedes en medio del período de congelación significó que era inevitable que el equipo tuviera que hacer algunos cambios para 2021.

Para permitir eso y para dar a otros equipos la oportunidad de jugar un "comodín" y cambiar elementos congelados de su elección, cada equipo tiene dos tokens que pueden desplegar con acuerdo de la FIA.

McLaren está obligado a usar sus tokens para pagar la instalación de su nuevo motor y los cambios asociados a él.

Brawn dice que fue necesario introducir cierta flexibilidad, especialmente dada la forma en que se introdujeron las normas de congelación en un corto plazo.

"Cuando le das a alguien cinco años y le dices que esta va a ser la situación, entonces puedes ser bastante específico sobre lo que vas a hacer", dijo Brawn a Motorsport.com.

"Cuando se lo dices con unas pocas semanas de antelación, entonces tienes que ser flexible en términos de cómo lo aplicas".

"El problema con la congelación era que teníamos un equipo que estaba cambiando un motor, McLaren. No puedes ignorar eso, no puedes decir que no puedes cambiar tu motor. Así que tuvimos que encontrar un sistema justo que se adaptara a su necesidad de hacer el cambio.

"También reconocemos que algunos equipos pueden tener un defecto en su auto con el que no deberían tener que vivir durante dos años. El sistema de tokens les permite tener un poco de margen para corregir lo que se ha equivocado".

Brawn citó un ejemplo específico: "Un equipo nos dijo que se equivocaron en la refrigeración de su auto, por lo que no podían vivir con el sistema de refrigeración durante dos años. Así que dándoles un poco de margen de maniobra creo que hemos encontrado un buen compromiso".

Antes que vuelvan a unirse, repasa todos los McLaren-Mercedes de la historia: