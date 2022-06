Vettel destaca el "crimen climático" de Canadá en su casco

Cargar reproductor de audio

Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo, también ha llegado al circuito con una camiseta con el mensaje " Detengan la extracción de arenas bituminosas: el crimen climático de Canadá ".

El mensaje es una referencia a la controvertida explotación de arenas bituminosas en la zona de Alberta, que ha sido descrita como el mayor proyecto industrial del mundo.

En él se extrae betún de enormes pozos abiertos en terrenos que antes contenían bosques.

Además de la camiseta, el pintor de cascos de Vettel, Jens Munser, ha creado un diseño que muestra un oleoducto.

Vettel ha abordado temas locales en varias carreras este año, incluyendo la amenaza del cambio del nivel del mar en el GP de Miami.

Preguntado por Motorsport.com si eligió sus causas a través de sus propias investigaciones o si ahora se le acercaba gente pidiendo ayuda, insistió en que lo primero era la forma de seleccionarlas.

"No, nadie se ha puesto en contacto conmigo", dijo. "Leo mucho sobre el tema porque me parece -fascinante tal vez sea la palabra equivocada-, pero hay mucho que hacer. Creo que vivimos en una época en la que somos muy conscientes de muchas cosas".

"Lo que ocurre en Alberta es un crimen porque se talan muchos árboles y se destruye básicamente el lugar sólo para extraer petróleo. La manera de hacerlo con las arenas bituminosas, la extracción de arenas petrolíferas, la minería, son cosas horribles para la naturaleza”.

"Y obviamente las emisiones de gases de efecto invernadero de Canadá también han aumentado desde que empezaron a hacerlo".

Sebastian Vettel, Aston Martin, llega al circuito en bicicleta. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel señaló que la explotación minera era algo relativamente nuevo, es decir, que se introdujo en un momento en el que la conciencia de los problemas medioambientales ya era alta en todo el mundo.

"El yacimiento sólo ha sido, por lo que he leído, fundado hace unos 20 años", expresó. "Creo que el Primer Ministro dijo que ningún otro país encontraría estos recursos y no los aceptaría".

"En principio cada país y cada persona tiene sus opiniones y su postura. Mi opinión personal es que no estoy de acuerdo. Como he dicho, hay mucha ciencia en torno al tema de que los combustibles fósiles se van a acabar, y viviendo en la época en la que vivimos ahora estas cosas no deberían permitirse más, y no deberían ocurrir".

"En principio, se trata de concienciar sobre lo que está pasando. Mucha gente en Canadá, mucha gente en todo el mundo no lo sabe, y esto es sólo un pequeño gesto".

"Tendremos un casco especial también este fin de semana, destacando el hecho y creo que es sólo para pensar en las futuras generaciones y en el mundo que dejamos en sus manos una vez que sean lo suficientemente mayores para continuar, para cuidarlo. Creo que es justo cuidarlo y no destruirlo".