Checo Pérez señala el "error" de equipo que casi lo elimina en la Q2 de Spa

Sergio Pérez tuvo el sábado en Spa-Francorchamos su mejor resultado en clasificación desde que se ganara el segundo lugar de salida para el Gran Premio de China tres meses atrás, pero antes de eso estuvo a nada de verse eliminado en la segunda fase de la sesión.

El piloto mexicano alcanzó una vuelta de 1m54s470 para avanzar del 11º al cuarto lugar en el clasificador cuando ya comenzaba a ondear la bandera a cuadros que ponía fin a la Q2 y parecía que se aseguraba una posición en la lucha por la pole position.

Sin embargo, aún quedaban muchos coches por cerrar vueltas rápidas y "Checo" Pérez comenzó a caer en el orden ante el avance de varios rivales, encontrándose en la décima ubicación con el último boleto a la Q3.

Finalmente pudo sobrevivir y avanzar a la siguiente gracias a que Alex Albon, piloto de Williams, se quedó a solamente tres milésimas de la vuelta de Pérez en su intento final y debió conformarse con la 11º posición.

Una vez que terminó la clasificación con el tercer mejor tiempo en la Q3, Pérez explicó por qué se encontró tan límite en la Q2 pese a mostrar una buena velocidad.

"El problema fue nuestro programa de carrera. Terminamos una vuelta antes que todos", indicó el piloto de Guadalajara en conferencia de prensa en Spa.

"Creo que era cuarto o algo así, pero cuando das una vuelta de ventaja… todo estaba muy, muy cerca. Así que tuvimos mucha suerte de poder lograrlo. Creo que definitivamente hubo un error en nuestro programa de carrera que nos dejó vulnerables, básicamente", indicó.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

El tercer puesto de Pérez el sábado es exactamente lo que necesita para buscar dejar atrás su mala seguidilla de resultados, pero el mexicano indicó que el trabajo realizado no cambia su enfoque, pese a que desde Red Bull han sido claros en que debe volver a pelear arriba.

"Desde mi punto de vista, no cambia nada. Siempre he dicho que no es donde estamos ahora, se trata de pasar las olas y de dónde terminamos en Abu Dhabi. Hay muchos pilotos que no han sido capaces de maximizar el rendimiento últimamente, pero obviamente el escrutinio por mi parte ha sido bastante mayor", señaló.

"No cambia nada desde mi punto de vista. Creo que mañana es un nuevo día, una nueva oportunidad. Habría sido lo mismo si me hubieran eliminado en la Q2. Mañana es una nueva oportunidad para hacerlo mejor y así es como yo lo veo. Es mañana lo que realmente cuenta. Y si no tengo una buena carrera mañana, intentaré tener una buena en Zandvoort, pero es lo que es. Esto es un deporte y a veces va a tu favor, a veces tienes que luchar y nada va en tu dirección. Pero creo que es la naturaleza del deporte", finalizó.