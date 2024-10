Colapinto culpa a Lawson por su incidente en el GP de México

Franco Colapinto fue investigado por los comisarios deportivos al concluir la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, su quinta participación en la Fórmula 1, y recibió diez segundos de penalización

El panel de comisarios del Gran Premio de México entendió que Colapinto fue el responsable por el contacto que protagonizó con Liam Lawson en la parte final de la carrera cuando ambos batallaban por la 12º posición en la carrera.

El piloto de Williams venía con mejor ritmo que el de RB después de haber estirado su parada en los pits ocho vueltas más que su rival e intentó adelantar a Lawson en la primera curva, lo cual consiguió, pero luego hubo un contacto entre la rueda trasera derecha del coche de Colapinto y el alerón delantero del de Lawson.

El piloto de Nueva Zelanda se llevó las peores consecuencias, ya que los daños en el alerón lo forzaron a ir a los pits y al final fue 16º en la meta, mientras que Colapinto fue 12º al cruzar la bandera a cuadros, posición que mantuvo pese a los diez segundos de castigo que le aplicaron los comisarios.

Al ser preguntado por la maniobra en su encuentro con los medios tras la carrera, entre los que estuvo Motorsport.com, Colapinto responsabilizó a Lawson.

"Pueden preguntarle a él que lo describa", comenzó el piloto argentino. "Creo que el frenó bastante tarde y se fue ancho en la curva uno. Me empujó afuera y después intentó hacer una tijera en la curva dos y me chocó la rueda trasera derecha. No hay mucho más que decir".

"Oscar (Piastri) también me golpeó en la primera curva. ¡Parece que todos buscaban mi trasera derecha en esta carrera!", agrego Colapinto a modo de broma por otro incidente que tuvo con el piloto de McLaren antes en la carrera.

En cuanto a su balance en el gran premio mexicano, Colapinto terminó conforme con lo realizado.

"Creo que fue una carrera decente. No fue suficiente para terminar en los puntos, no fuimos lo suficientemente fuertes en el ritmo de carrera, pero creo que tendremos una mejor oportunidad en Brasil", finalizó.