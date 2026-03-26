Franco Colapinto ya se encuentra en el circuito de Suzuka para afrontar este fin de semana la tercera cita de la temporada 2026 de Fórmula 1, con el impulso de haber completado su mejor carrera con Alpine hace dos semanas en Shanghái.

El piloto argentino quedó a las puertas de la Q3 el sábado y el domingo se posicionó entre los seis primeros en las vueltas iniciales. El temprano ingreso del coche de seguridad afectó sus planes y luego fue chocado por Esteban Ocon, pero nada de eso le impidió terminar en zona de puntos al cruzar la meta décimo. Colapinto reflexionó sobre el valor de ese resultado el jueves en la previa del Gran Premio de Japón.

"Estaba buscando esos puntos desde hace mucho tiempo y fue realmente positivo para mí y para el equipo conseguir un doble resultado en los puntos otra vez después de tanto tiempo. Así que es bueno", comenzó en la conferencia de prensa oficial.

"Por supuesto que buscábamos más y al comienzo de la carrera se veía muy positivo. Estábamos quinto y sexto y parecía que podíamos sumar muchos más puntos y, por supuesto, el safety car dañó un poco nuestra carrera, la mía y la de Pierre también. La mía porque la estrategia fue mucho peor, pero aun así fue positivo ver el rendimiento, ver que podíamos pelear adelante y que podíamos estar ahí con los equipos grandes. Así que creo que, en general, fue un fin de semana realmente positivo".

"Viniendo de Melbourne, fue un gran paso adelante y eso, por supuesto, fue muy positivo y motivó a mucha gente en la fábrica. Se podía ver en sus caras; fui hace un par de días y todos estaban muy positivos, contentos, motivados, queriendo más, y eso es lo que queremos ver. Así que sí, fue un buen fin de semana".

Franco Colapinto, Alpine, al llegar a la pista de Suzuka el jueves. Photo by: Lars Baron / Getty Images

Preguntado por la posibilidad de repetir un rendimiento similar este fin de semana en Suzuka, un circuito donde Colapinto aún no ha corrido, el piloto de 22 años se mostró expectante.

"Sí, veremos. Creo que es otro fin de semana nuevo, un circuito nuevo, muy diferente en términos de energía, en el tipo de curvas, muy largo, de muy alta velocidad. Así que va a ser realmente distinto".

"Creo que todavía necesitamos entender nuestras mayores debilidades y en qué áreas tenemos que trabajar más. China fue un circuito muy diferente a este, así que tendremos que ver. Pero creo que, en general, es nuevo para todos. Nadie sabe realmente dónde va a estar cada uno y tenemos que esperar hasta mañana".

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Lo que está claro para Colapinto es que, después de haber atravesado un duro 2025 por las limitaciones del coche de Alpine, ahora disfruta más de la posibilidad de pelear más arriba en las posiciones.

"Estoy más contento, por supuesto, porque cuando podés pelear un poco más adelante te da más confianza, te hace dar ese pequeño extra en diferentes situaciones y creo que cuando estás tan cerca de pasar a Q3, cuando estás en la pelea, es diferente. El año pasado, desafortunadamente, no lo teníamos. Este año pinta mucho mejor y, por supuesto, el auto ha dado pasos adelante y parece estar mucho más cerca de nuestros rivales".

"Creo que también saber que tenemos mucho rendimiento por encontrar o que vemos muchas cosas diferentes para mejorar es realmente positivo. Cuando estás ahí arriba y sabés que tenés muchas cosas para corregir y mejorar, es aún mejor. Así que creo que, de cara a este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz y, por supuesto, queremos pelear por puntos de manera consistente, que es lo que buscamos y a lo que apuntamos", concluyó.