Comentarista de F1 suspendido por comentarios contra Serena Williams

En la edición de 1978 del Gran Premio de Argentina, la primera ronda de la temporada, el pentacampeón del mundo de F1 Juan Manuel Fangio era el encargado de dar por finalizada la carrera. Una prueba que dominó Mario Andretti con el revolucionario Lotus 78, considerado el primero en utilizar el efecto suelo.

El piloto estadounidense tenía una amplia ventaja de unos 15 segundos antes de la última vuelta. Fangio, en la pasarela, seguía de cerca lo que está sucediendo en pista y, cuando pasó el otro Lotus, el de Ronnie Peterson, en quinto lugar, ondeó la bandera a cuadros.

Todos los pilotos siguieron, pero el daño ya estaba hecho. Una vuelta más tarde, cuando tocaba, el campeón argentino volvió a mover la bandera ante el pasode Andretti.

El día después de la carrera lo explicó para la publicación argentina CORSA: "Me confundí, es la única verdad, vi que el Lotus llegó, y a contraluz me pareció que era el número 6 y no el 5. Cuando me di cuenta, el error ya estaba hecho... solo pude verlos cuando salieron de la última curva para entrar en la recta de meta, unos segundos".

"No, nadie me advirtió. Era solo mi responsabilidad, y me equivoqué, tal vez porque muy dentro de mí, me preocupa más la salida que la bandera fina. Como piloto, sé lo importante que es la hora de salida, pero la llegada es un poco más simple y más rutinaria, por lo que estaba demasiado confiado".

En ese momento, el reglamento ya preveía este caso, pero la consecuencia era ligeramente diferente a la de hoy, ya que simplemente se consideraba que la vuelta de la cual se tenía que tener en cuenta los resultados era cuando la bandera a cuadros apareció, incluso aunque fuera por error. Por lo tanto, como la bandera ondeó al paso de Peterson, que estaba acabando su vuelta 52, esa fue la que contó para los resultados.