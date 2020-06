Ecclestone busca inversor para mantener a Williams F1 en parrilla

Bernie Ecclestone, antiguo jerarca de la Fórmula 1 hasta principios de 2017, momento en que cedió el control a Liberty Media, está buscando un inversor para comprar al equipo Williams y evitar que la escudería británica abandone la parrilla del Gran Circo ante los problemas económicos que afronta.

"Sería una gran pérdida no tener a Williams. Estoy buscando encontrar a alguien que pueda y quiera involucrarse, porque tener un equipo es un pasatiempo muy costoso", dijo el británico en una entrevista con la agencia AFP desde su casa en Suiza.

La declaración de Bernie se produce después de que Williams anunció la semana pasada que podría vender parte o la totalidad del equipo de F1 después de una pérdida de 16 millones de dólares.

"Espero que no sea el final del equipo Williams. Sería el final de una era, pero espero que se encuentre a alguien que sea capaz de administrar un equipo de manera adecuada, ya que sería horrible perder un equipo así", continuó el ex jefe de la Fórmula 1.

Ecclestone agregó que seguir los pasos de Frank Williams, quien mantuvo el control del equipo durante los años dorados de la casa de Grove, no era sencillo, pero no quería ver que todo el esfuerzo colocado por el ex piloto en la creación de un nombre histórico termine fuera de la parrilla.

"Ni siquiera se puede imaginar. El querido y viejo Frank trabajó duro para que el equipo pudiera competir y obtuviera lo que quería. Ahora, ver que el equipo desaparece así no es bueno porque es un equipo histórico", agregó Ecclestone.

GALERÍA: el nuevo Williams FW43, desde todos los ángulos