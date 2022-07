La estructura del coche de Zhou soportó el doble de lo establecido

Cargar reproductor de audio

Zhou se salvó de un espantoso accidente justo después del arranque en Silverstone, cuando volcó unos metros después de que los semáforos se apagaran.

Su Alfa Romeo derrapó a lo largo del asfalto del circuito antes de saltar sobre una trampa de grava y rodar sobre una barrera de neumáticos en la curva Abbey.

Aunque las estructuras de seguridad de la F1 aseguraron que Zhou no sufriera ninguna lesión en el accidente, un punto clave de la investigación de la FIA sobre los hechos se centrará probablemente en el hecho de que su estructura antivuelco colocado sobre su cabeza se rompió en el impacto inicial.

Alfa Romeo es el único que utiliza una solución de láminas en lugar de un aro para su estructura antivuelco, pero las exigencias de las pruebas de choque de la FIA garantizan que todos los coches tienen que soportar la misma cantidad de fuerzas.

En la actualidad, los requisitos de la estructura antivuelco primaria son soportar cargas equivalentes a 60kN lateralmente, 70kN longitudinalmente y 105kN verticalmente.

Según el director del equipo Alfa Romeo, Fred Vasseur, el choque de Zhou contra la pista, que dejó una larga hendidura en la superficie, superó el doble de fuerza.

Preguntado por Motorsport.com sobre las últimas novedades en su comprensión del accidente, Vasseur dijo: "Todavía se está investigando y compartimos toda la información sobre el accidente con la FIA.

"La primera consideración es que el choque fue algo así como dos veces más que la carga de la prueba de choque. Esto significa, y no sé si se ha mirado el asfalto, pero hemos cavado un surco en el asfalto, por algo así como cuatro o cinco centímetros.

"Así que no importa el nivel de la prueba de choque, siempre se puede encontrar algo un poco más grande. Seguro que tendremos que tomar medidas por nuestra parte y con la FIA para ver cómo podemos mejorar la seguridad".

Pero aunque siempre hay mejoras que se pueden hacer para cuidar mejor a los pilotos, Vasseur dice que está agradecido por otros aspectos, como los elementos que evitaron que hubiera un incendio.

"A fin de cuentas, quiero ser positivo porque, después de un accidente tan grande, no pasó nada", dijo.

"No se puede imaginar también cuál podría ser el resultado si no tuviéramos un resultado en el coche. Creo que gracias a las decisiones de seguridad, no tuvimos ninguna fuga de combustible en el coche, porque este habría sido el peor escenario".

Además de que Zhou no resultó herido en el accidente, Vasseur dijo que estaba igualmente impresionado por la actitud mostrada por el piloto chino al cambiar su enfoque casi instantáneamente para volver a ponerse al volante casi inmediatamente después del incidente.

"Volvió al garaje una hora después del accidente, cuando le dieron el alta en el centro médico, y no tenía absolutamente nada", añadió Vasseur.

"La primera pregunta fue sobre el stock de piezas para Spielberg, Así que después de un par de días, cuando piensas en esto, es simplemente increíble tener un accidente tan grande y volver al garaje sin nada, y estar centrado en el siguiente. Es increíble.

"Creo que en esto, es gracias a la FIA y gracias a los criterios de seguridad. Al principio no era el mayor fan del halo, pero estaba equivocado".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, y su choque. Photo by: JEP / Motorsport Images