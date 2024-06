Alonso preocupado por Aston Martin: "Alpine progresa y nosotros retrocedemos"

Una vez más eliminado antes de la Q3 en su carrera de casa esta temporada, Fernando Alonso no llevaba máscara al final de la clasificación para el Gran Premio de España de F1 de 2024 y dijo a Canal+ que no estaba frustrado por su 11º puesto final.

"No, no, al contrario, estoy muy contento con mi posición", dijo el bicampeón del mundo. "No esperábamos estar tan arriba, de hecho esperábamos estar entre el 14º y el 18º. Con uno de los coches incluso usamos tres juegos de neumáticos [blandos nuevos] en la Q1, porque pensábamos que la Q1 sería nuestro límite, así que muy contento".

Preguntado posteriormente por la prensa británica, añadió: "Estoy contento con el resultado, aunque sea doloroso decirlo delante de las gradas de casa. Pero antes de la calificación, nuestras previsiones eran un poco más pesimistas. Con un solo coche, incluso optamos por tres vueltas rápidas en la Q1, lo que es señal de que no tienes mucha confianza. En general, creo que salir P11, o P10 con la penalización de Checo [Sergio Pérez], es un buen resultado. Y espero que mañana... Sólo estemos a una posición de los puntos".

Hubo un marcado contraste entre los Aston Martin AMR24, ambos eliminados en la Q2, con Lance Stroll no pasando del 14º puesto, y los Alpine A524, ambos presentes en la Q3, con Pierre Gasly marcando incluso un tiempo a menos de medio segundo de la pole.

Cuando se le preguntó si el ritmo del equipo francés le preocupaba, Alonso respondió: "No, creo que ya lo sabíamos. Alpine estuvo por delante de nosotros en Mónaco y muy cerca en Canadá. Y aquí, sólo están media décima por delante [en la Q2]. Así que están progresando. Y nosotros probablemente estamos retrocediendo. Así que la combinación de los dos no es muy buena".

"Pero ya sabes, como he dicho muchas veces, creo que tenemos algunas cosas en proyecto que deberían devolvernos a la dirección correcta. Va a ser doloroso aquí, va a ser doloroso en Austria, en Silverstone, tenemos que seguir sumando puntos, aunque sólo sea [ser octavo]. Si es séptimo o noveno, no importa. Pero no podemos rendirnos y tenemos que ser positivos en estos momentos difíciles".

57

Con información de Filip Cleeren y Oleg Karpov