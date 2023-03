Las lecciones del viernes: Red Bull al frente, con buen ritmo de Pérez

Cargar reproductor de audio

Al término de la primera jornada en pista en el circuito de Yeda, quedan pocas dudas sobre el liderazgo de Red Bull después que Max Verstappen dominara ambas sesiones de entrenamientos libres, mientras que Sergio Pérez completó una tanda larga muy rendidora en la FP2. Resta ver que el equipo solucione el problema mecánico que reveló el mexicano.

Más atrás, al analizar los valores de la parrilla es difícil entender a qué puede aspirar Ferrari: si podrá dar un salto en la clasificación y asumir el papel de segunda fuerza delante de Aston Martin o si, como se ha visto hoy, debe temer el ritmo del equipo de Silverstone.

El problema no son las simulaciones de clasificación, que vieron a Charles Leclerc y Carlos Sainz noveno y décimo respectivamente, porque las vueltas de ambos no fueron limpias y el tráfico también jugó su papel. Pero en las tandas largas no hubo ningún contratiempo.

No es ningún secreto que los viernes los mapas de los motores de los coches del Cavallino Rampante no son los que más rinden, pero no es sólo elección de Ferrari. Red Bull (hoy usó el mapa tres de los cinco disponibles) y Aston Martin tampoco fueron a fondo, aunque luego puede ser que el sábado la unidad de potencia del Cavallino tenga algo más.

En ritmo de carrera Sainz, con blandos, estuvo en línea con los tiempos de Verstappen, pero el español paró su simulación tras 9 vueltas, mientras que el neerlandés cubrió unas impresionantes 16 vueltas sin mostrar una bajada de rendimiento.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En cambio, los diferentes veredictos llegaron con el compuesto medio. Leclerc, Pérez y Alonso completaron 15 vueltas cada uno, y aquí el Red Bull marcó la diferencia: 1'35"096 fue el ritmo medio de 'Checo', frente a 1'35"281 de Alonso y 1'35"452 de Leclerc. No se puede descartar que el programa de trabajo del de Ferrari este fin de semana sea diferente al habitual debido a las diez posiciones de penalización que lo obligarán a salir desde la segunda mitad de la parrilla el domingo, pero precisamente por eso se esperaba algo más de su simulación de carrera.

"Es difícil hacerse una idea de nuestra competitividad, ya que los distintos equipos tenían programas diferentes", comentó Leclerc. "Las sensaciones en el coche hasta ahora son buenas. Mañana intentaremos aprovechar al máximo la clasificación pero, como tenemos una penalización de diez puestos en parrilla, nos centraremos principalmente en la carrera y en cómo recuperar posiciones el domingo".

La jornada de Ferrari se abrió con el anunciado cambio de ECU que hizo oficial la sanción de Leclerc, pero sorprendentemente, tanto en el monoplaza del monegasco como en el coche de Sainz, también se sustituyó la unidad de potencia.

Un cambio definido como "de precaución" por Ferrari, pero está claro que algo en el frente del motor no va como se esperaba. En el pasado hemos visto cambios de unidad de potencia después de 2.000/2.500 kilómetros para asegurar el máximo rendimiento, pero en este caso estamos hablando de dos V6 que cubrieron los 500 kilómetros completos en Bahréin.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari es una incógnita, y no es el único equipo en esta situación. Peor le va a Mercedes, que hoy también ha visto tambalearse su papel de cuarta fuerza, desafiada por unos coches de Alpine que parecían muy cómodos en el trazado de Yeda de la mano de Esteban Ocon y Pierre Gasly.

Mientras Toto Wolff hacía oficial que en mayo veremos un monoplaza radicalmente revisado, Hamilton, cada vez más desmoralizado, tuvo unas palabras sobre su viernes: "Es la misma situación que en Bahréin, estamos un segundo por debajo y tengo muchos problemas para conducir este coche".

Alonso, en cambio, sonreía, al haber sido segundo en la simulación de clasificación y 'primero de los demás' en las tandas largas. "Ha sido un buen día", comentó el español. "Estamos intentando optimizar la puesta a punto y adaptarnos a las altas velocidades de este circuito. Nuestro principal objetivo será llegar de nuevo a la Q3".

Y aquí surge la superstición de Alonso, que intenta como siempre mantener las expectativas bajas. Para Aston Martin, entrar en la Q3 era un objetivo importante hace doce meses, pero hoy parece lo mínimo. Detrás de los dos Red Bull está él, y el asturiano lo sabe.

