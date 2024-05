Cinco cosas que quizás te perdiste del Gran Premio de Mónaco de F1

Los daños de en el RB20 de "Checo" Pérez podrían costar hasta tres millones de euros, advierte Marko

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, cree que el accidente de Sergio Pérez en la primera vuelta podría costar al equipo hasta tres millones de euros.

Pérez chocó fuertemente contra el muro en la subida hacia Massenet tras un contacto con el piloto de Haas Kevin Magnussen.

El mexicano fue tocado por Magnussen en el lado derecho y golpeó lateralmente las barreras con el lado izquierdo de su RB20, destrozando prácticamente todo el monoplaza.

Aunque el asunto se consideró un incidente de carrera y no se tomaron más medidas, ambos pilotos discreparon sobre quién tenía la culpa.

Marko criticó duramente el papel de Magnussen en el accidente y sugirió que la factura de los daños podría ascender a tres millones de euros, lo que supone un revés para el programa de desarrollo de Red Bull bajo el límite de costos de la F1.

"En primer lugar, fue peligroso, y en segundo lugar, los daños ascienden a dos o tres millones", dijo Marko a la emisora austriaca ORF. "Y eso es una gran desventaja para nosotros con la regulación del límite presupuestario".

"Es otro accidente en el que estuvo implicado Magnussen. Hay que verlo detenidamente en las repeticiones. Gracias a Dios terminó bien, pero fue una situación muy crítica.

"Me sorprendió lo rápido que (los comisarios) dejaron atrás el incidente".

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Alpine

Gasly "dejó huella en cada barrera" para asegurar el punto de Alpine

Alpine sumó puntos por segunda vez en tres carreras, con Pierre Gasly asegurándose el 10º puesto el domingo.

Gasly sobrevivió a una controvertida colisión con su compañero de equipo, Esteban Ocon, que lo ha metido en problemas con la escudería de Enstone.

Pero aguantó hasta el 10º puesto, ya que gran parte del trabajo pesado lo hizo el sábado, cuando pasó a la Q3 con una estrategia de alto riesgo y alta recompensa.

"Este era el sábado más importante de mi año, y nos presentamos", dijo Gasly.

"Arriesgué mucho, probablemente dejé una marca de neumático en cada barrera de la pista, pero mereció la pena porque la primera Q3 del año me sacó la mayor sonrisa que he visto en el garaje en mucho tiempo".

"Estoy muy contento por todos los chicos porque este año ha sido bastante complicado desde el punto de vista del rendimiento, pero también para todo el equipo por mantener la motivación".

Gasly se reservó un elogio especial para el piloto reserva de Alpine, Jack Doohan, que viajó desde Mónaco a Enstone para ayudar al equipo a clavar su puesta a punto para la clasificación, y luego voló de vuelta en la madrugada del sábado".

"Jack hizo un muy buen trabajo en el simulador, se lo dije esta mañana", dijo Gasly. "Llegó con los ojos muy pequeños, pero le dije que fue muy útil. Sentí direcciones en las que quería ir con el coche y sólo confirmé ese tipo de sensación de su prueba".

Logan Sargeant, Williams FW46 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sargeant, detrás en las especificaciones del alerón trasero de Williams

Logan Sargeant utilizó el alerón trasero 2023 de Williams en Mónaco el pasado fin de semana, mientras que el nuevo alerón trasero fue para el piloto líder Alex Albon.

Tras un accidentado inicio de temporada, la falta de piezas de repuesto ha mermado la capacidad de Williams para producir actualizaciones. Eso significó que sólo Albon recibió la última especificación del alerón trasero para hacer frente a las máximas exigencias de carga aerodinámica de Mónaco.

Sargeant fue eliminado en la Q1 después de clasificarse cuatro décimas por detrás de su compañero de equipo y, aunque no tuvo ninguna oportunidad de subir a los puntos el domingo, se mostró desafiante por haber tenido un fin de semana fuerte dada la evidente desventaja a la que se enfrentaba.

"Para ser sincero, he conducido bien todo el fin de semana", dijo el estadounidense, bajo presión por su asiento para 2025. "Sólo intenté motivar a los chicos de mi lado del garaje, que han trabajado muy duro".

"Para el paquete que teníamos, pusimos la configuración en el lugar correcto y siento que cumplí en la clasificación. Eso era más o menos todo lo que había".

"Tenemos un alerón trasero diferente, que es la gran pieza. Eso también está marcando una gran diferencia a la hora de controlar los neumáticos. Teníamos un suelo diferente y he hecho un pequeño compromiso en la puesta a punto, sólo faltaba una pieza".

"No obstante, no me gusta culpar a nadie, pero estoy contento con la forma en que he pilotado este fin de semana".

A la pregunta de Motorsport.com de si a partir de ahora recibiría la misma especificación que Albon, respondió: "Eso espero. Pero sinceramente, no lo sé. Tengo que hablar con el equipo para ver en qué punto estamos".

"Es parte del juego. Por supuesto, quiero tenerlo todo. Pero también sé lo duro que está trabajando todo el mundo para intentar llevar todas las piezas del coche a los dos coches. Lo conseguiremos como equipo".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, en la salida Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El contacto con Sainz dejó a Piastri con daños en el coche

Oscar Piastri sufrió daños significativos en su McLaren en su contacto en la primera curva con el Ferrari de Carlos Sainz, los cuales se midieron en 20 puntos de carga aerodinámica o medio segundo por vuelta.

Sainz tocó la parte derecha del suelo de Piastri, lo que provocó un pinchazo en la parte delantera izquierda del español.

Sainz se salvó gracias a una bandera roja para volver a ponerse tercero en la reanudación, mientras que el coche de Piastri fue parcheado para reducir el efecto de los daños.

"En cuanto se produjo la colisión, vimos que perdíamos 20 puntos (de carga aerodinámica), lo que aquí en Mónaco equivale a medio segundo", explicó Andrea Stella, director del equipo McLaren.

"Pero gracias a la bandera roja, estuvimos en condiciones de hacer algunas reparaciones en el suelo porque el alerón lateral del suelo estaba roto, no lo arreglamos del todo".

"También cambiamos el sidepod que estaba roto, así que, en general, el déficit fue de unos 10 puntos en toda la carrera, que son quizá dos décimas y media".

Debido al ritmo pausado del líder Charles Leclerc en el Ferrari, los daños en el coche de Piastri en realidad nunca impactaron en su carrera, siguiendo al piloto de Ferrari en el segundo lugar para conseguir su primer podio de la campaña.

"Definitivamente sentí el toque en la curva 1 y en esa parte del coche, es una parte muy sensible", dijo Piastri.

"Obviamente, la duración de la bandera roja nos ayudó bastante ahí. Y estando en Mónaco, es probablemente la única pista en la que tener daños no te perjudica tanto".

"Fue un toque muy, muy pequeño, pero con estos coches, especialmente con el suelo tan sensible a la carga aerodinámica que genera, puede arruinarte la carrera muy fácilmente".

Charles Leclerc, Ferrari celebra Foto de: Ferrari

Vasseur se une a Leclerc en una zambullida al agua en el puerto

El domingo tras la carrera aparecieron imágenes del jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, acompañando al ganador de Mónaco, Leclerc, en una zambullida en el puerto de Montecarlo.

Leclerc, que trabajó junto a Vasseur en las categorías inferiores con ART Grand Prix y posteriormente en Alfa Romeo, consiguió finalmente su primera victoria en F1 a las órdenes del francés el domingo, redimiéndose de dos poles anteriores que el piloto monegasco no pudo convertir en una victoria en su carrera de casa.

La emotiva victoria de Leclerc, que calificó como la más especial de su carrera, se celebró por todo lo alto, con imágenes de Vasseur zambulléndose en el puerto de Mónaco.

"Ya le he dicho a Fred que se prepare porque seguro que saltará conmigo en el puerto", dijo Leclerc en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Estoy impaciente por disfrutar del momento. Es un momento tan especial en mi carrera que hay que celebrarlo".