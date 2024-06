Tsunoda multado por insultar en la sesión clasificatoria en Austria

El piloto de Fórmula 1 de RB Yuki Tsunoda ha sido sancionado con una multa de 40.000 euros por hacer comentarios ofensivos durante la clasificación del Gran Premio de Austria.

Hacia el final de la Q1 en el Red Bull Ring, Tsunoda fue adelantado en el pitlane por Zhou Guanyu, de Sauber, y respondió diciendo por la radio de su equipo "estos tíos son unos jodidos retrasados".

Las declaraciones se pusieron en conocimiento de los comisarios de carrera de la FIA, que han impuesto a Tsunoda una multa de 40.000 euros por infringir el Código Deportivo Internacional del organismo rector. La mitad de la multa queda en suspenso para el resto de 2024, siempre que no se produzcan más infracciones similares.

En el veredicto, los comisarios declararon que Tsunoda se disculpó durante la vista y dijo que no se había dado cuenta de que su lenguaje era inapropiado, pero aun así consideraron que había infringido el código.

En su veredicto, los comisarios escribieron: "Durante la Q1, cuando el coche 22 estaba en la cola del carril rápido y otro coche se mezcló en el carril rápido por delante de él, se oyó al piloto hacer una declaración por la radio del equipo utilizando un lenguaje ofensivo.

"Durante la audiencia, el piloto se mostró muy arrepentido y explicó que, dado que el inglés no es su lengua materna, no fue consciente hasta después de la sesión del significado de las palabras utilizadas en inglés.

"Dijo que se sintió horrorizado cuando se enteró. Sostuvo que su comprensión de las palabras era diferente, pero reconoció que esto no debe considerarse una excusa para lo que hizo.

"Los comisarios aprecian la honestidad del piloto, pero subrayan el hecho de que las palabras utilizadas son ofensivas y totalmente inapropiadas.

"Utilizar tales palabras en una plataforma que está a disposición del público equivale a una mala conducta, tal y como se define en el artículo 20 del Código Deportivo Internacional".

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Debido a que Tsunoda fue sincero y se disculpó, y se ofreció a disculparse en público, los comisarios decidieron convertir la mitad de la multa en una sanción suspendida.

"Considerando las circunstancias, los comisarios determinan que se requiere una multa severa, pero también tienen en cuenta el genuino remordimiento del piloto y su oferta de disculparse públicamente y por estas razones deciden suspender parte de la multa impuesta", escribieron.

El artículo 20 de la ISC define la mala conducta verbal como "el uso general de un lenguaje... que sea ofensivo, insultante, grosero, descortés o abusivo y que razonablemente pueda esperarse o percibirse como grosero o descortés o que cause ofensa, humillación o sea inapropiado".

Tsunoda no tardó en publicar esa disculpa en su cuenta de Instagram, escribiendo el siguiente comunicado:

"Quería pedir grandes disculpas [por] lo que he dicho hoy en la radio. Obviamente no lo usé intencionadamente y estaba malinterpretando por completo el significado exacto del mismo".

"Ahora entiendo mejor el significado de la palabra y me disculpo por lo que dije. Este tipo de lenguaje no tiene cabida y no se tolera y por eso lo siento".

Comenzará el GP de Austria desde la 14ª posición tras quedar eliminado en la Q2.