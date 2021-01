Ferrari: Leclerc puede pelear ante Hamilton con un coche competitivo

Ferrari espera que la temporada 2021 deje atrás el fantasma del año pasado en que finalizaron sextos del campeonato de constructores, y para esa misión se encomendaron a una alineación de pilotos jóvenes con Charles Leclerc y Carlos Sainz sustituyendo a Sebastian Vettel.

Para Mattia Binotto, director del equipo italiano, la apuesta por estos dos pilotos es la correcta y no existe un arrepentimiento por no haber concretado un acuerdo con Lewis Hamilton.

Durante el final de la temporada 2019 existieron rumores que apuntaban a una posible sociedad entre el ahora siete veces campeón del mundo y el equipo de Maranello, pero eso no se concretó.

"No creo que exista arrepentimiento, porque al final cuando tomamos algunas decisiones lo hacemos pensando que será lo correcto, y hoy tenemos un piloto fantástico como Charles en el que invertimos mucho como Ferrari”, dijo el directivo en entrevista con la cadena británica Sky Sports.

Leclerc ha sido parte de la Ferrari Driver Academy y en 2019 ascendió al equipo italiano luego de una temporada con Alfa Romeo-Sauber. Binotto considera que si pueden darle un coche competitivo será capaz de plantar cara a Hamilton.

“Creo que tiene mucho talento. Si tiene el auto adecuado, estoy bastante seguro de que puede presentar un desafío ante Hamilton”.

Pero Binotto no solo espera que Leclerc sea fuerte, sino también que Carlos Sainz sea competitivo, por lo que no habrá un piloto número uno y dos, al menos no durante el inicio de la próxima temporada.

"Tendremos una alineación muy joven, la alineación más joven de Ferrari desde 1968, pero nuestros dos pilotos, Charles y Carlos, son muy fuertes, muy talentosos, y aunque son jóvenes tienen una buena experiencia en Fórmula 1”.

"No hay un número uno y un número dos, tendrán las mismas oportunidades, al comienzo de la temporada", dijo el jefe del equipo. "Estoy feliz de que sean libres de luchar”.

“Más adelante en la temporada veremos como progresan las cosas, veremos qué objetivos pueden lograr los pilotos de forma individual y si necesitamos adoptar una estrategia diferente, pero al comienzo de la temporada serán libres de luchar”.