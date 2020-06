Ferrari: nuevas restricciones no harán más lentas las paradas

Como parte de los protocolos introducidos por la pandemia de coronavirus, los equipos han tenido que reducir el número de miembros que llevaba a las carreras.

En lugar de un límite de personal que puede trabajar en el coche, se ha establecido un límite de 80 personas para el total de miembros de cada escudería en el circuito.

Además, tratando de limitar la propagación del virus si alguien se infecta, equipos como Ferrari han creado sus propias "burbujas" sociales dentro de su estructura, y los grupos de trabajo de ambos coches estarán tan separados como sea posible.

Eso hará que sea más difícil para los miembros del equipo trabajar en estrecha colaboración, y se espera que los trabajos en el box tarden más tiempo que antes.

Sin embargo, Mekies cree que a la hora de hacer las paradas en boxes, todos serán tan rápidos como siempre.

"Ahora tenemos un límite general de personal que no existía antes, de 80 personas en total", explicó Mekies. "Así que tuvimos que reducir principalmente el número de personas no técnicas. Por ello, el trabajo de paradas en boxes y de ingeniería no se ven tan afectados".

"Se verá afectado porque, por la responsabilidad global, vamos a llevar al menor número posible de personas a la pista, sin importar el límite. Pero en general, no habrá un gran cambio en la cantidad de personas involucradas en las paradas en boxes o en las demás operaciones".

“Hemos reducido la cantidad de personas para hacer tantas cosas como podamos de manera remota. Como saben, nosotros tenemos lo que llamamos el "box paralelo", el garaje remoto, que nos da soporte a distancia. Entonces, todo lo que podemos hacer, lo estamos haciendo de manera remota. Estoy seguro de que los demás equipos también lo están haciendo, al igual que la FIA".

"Pero en lo que respecta a las paradas en boxes, será igual".