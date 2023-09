Ferrari F1 parte de cero en Suzuka, pero algo cambió

En su papel de equipo de referencia en la historia de la Fórmula 1, Ferrari también tiene la tarea de romper rachas de victorias. Ocurrió en 1988 en Monza, cuando Gerhard Berger se impuso rompiendo seguidilla la de McLaren, y ocurrió el pasado domingo en Singapur, poniendo fin a la racha de 15 éxitos consecutivos de Red Bull.

La victoria en el Gran Premio de Singapur devolvió a Ferrari a lo más alto del podio tras una sequía de 26 Grandes Premios, pero la Fórmula 1 viaja rápido. En el paddock de Marina Bay no queda ni un tornillo de los equipos que corrieron el domingo, el equipo técnico ya ha llegado a tierras japonesas, y las cabezas de ingenieros y pilotos están puestas en los retos que deparará el circuito de Suzuka.

Las celebraciones de Singapur alimentarán las altas expectativas de cara al Gran Premio del próximo fin de semana, pero en frío la respuesta a la pregunta "¿A qué puede aspirar Ferrari?" no es sencilla ni obvia.

El propio Sainz, siempre realista, analizó lo que jugó a favor de la Scuderia en Singapur: "Nos hemos adaptado bien a la configuración de alta carga", explicó. "Las curvas de noventa grados, los rápidos cambios de dirección y las rectas son exactamente lo que le gusta a nuestro monoplaza. Pero habrá otros circuitos en los que sólo lucharemos por el quinto y sexto puesto".

"En Marina Bay no hay curvas rápidas, no te molesta el viento (un elemento crítico para el SF-23) y, sobre todo, estar en primera posición te asegura tener la carrera al alcance de la mano", agregó.

Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal e il General Manager Photo by: Ferrari

En Monza, Sainz también se puso en cabeza, pero la configuración de la pista no permitió al español imponer su ritmo como hizo en Marina Bay, y la necesidad de apretar hizo que los neumáticos se sobrecalentaran y se rindieran ante los Red Bull. En Suzuka volveremos a un circuito en el que la posición de salida es una ventaja, pero no una garantía de victoria, y Vasseur ha mantenido un perfil bajo de cara al fin de semana japonés.

"No sé qué le pasó a Red Bull este fin de semana, y si nos fijamos en los equipos a los que nos enfrentamos, es decir, Mercedes y McLaren, no es como si hubiera cambiado mucho en comparación con las carreras anteriores, todavía estamos hablando de márgenes en torno a media décima en la clasificación. El próximo fin de semana tendremos que empezar de cero como hemos hecho otros fines de semana. Desde luego no será tener un buen fin de semana lo que nos haga sentirnos campeones".

Sin embargo, existe la sensación de que algo ha cambiado en Ferrari desde las vacaciones de verano. El controvertido fin de semana en Zandvoort, en el que a pesar de los resultados en pista los pilotos de la Scuderia se mostraron contentos con el trabajo realizado, fue probablemente un paso importante en el proceso de crecimiento.

"No hay nada mágico en este deporte", añadió Vasseur. "No encuentras de repente medio segundo, pero das muchos pequeños pasos adelante, el equipo reaccionó muy bien después de fines de semana difíciles, y eso es algo que aprecio y valoro mucho. Sí, en Zandvoort probablemente desbloqueamos algo en la comprensión de la puesta a punto, un paso que nos permitió llegar al rendimiento visto en Monza y Singapur".

A lo que Ferrari, junto con Mercedes, McLaren y Aston Martin, pueda aspirar también estará condicionado por la forma de Red Bull. En este frente, el veredicto en el paddock es prácticamente unánime, con todos a micrófono abierto convencidos de que en Suzuka veremos al Red Bull de siempre, el de 2023, capaz de dominar. Pero "extraoficialmente" hay quien alberga algunas dudas, concluyendo con un "vamos a ver" que sólo podrá responder la pista a partir del viernes.

