FIA: no hay evidencias de culpa de Mercedes en el asunto Racing Point

La protesta de Renault contra Racing Point se centra en los conductos de freno del RP20, que no eran piezas listadas en 2019, pero sí en 2020. Eso significa que no era ilegal que Mercedes cediera y que Racing Point recibiera datos sobre los diseños de los conductos de freno el año pasado.

De hecho, el asunto gira en torno a que esa información posteriormente la utilizó Racing Point en los conductos de freno de su coche 2020, y se está determinando si eso está o no dentro del reglamento.

"En este caso en particular, no creo que haya un gran debate sobre lo que sucedió", dijo el jefe de asuntos técnicos de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis.

“Creo que el debate será sobre si lo que sucedió viola o no las reglas. No creo que tengamos que ser detectives. Creo que tendremos que ser más filósofos o abogados que detectives".

Respecto a la posible culpabilidad de Mercedes, Tombazis dejó claro que solo sería un problema si Mercedes hubiera dado información sobre piezas que estaban listadas*.

"Creo que tiene que diferenciarse un poco", explicó. "Porque si se hubiera transferido IP [propiedad intelectual] sobre un componente listado que también estuviera en la lista el año pasado... por ejemplo, si Mercedes hubiera dado a Racing Point el diseño del alerón delantero, que figuraba en la lista, no hay manera de que pueda argumentar que es legal".

“Creo que Mercedes estaría muy implicada como culpable en ese caso en particular. Pero para ser claros, no tenemos indicios de ello. Creo que la información que compartió era sobre componentes no listados en 2019".

“Creo que Mercedes no está implicada en eso. El debate en este momento no es si Racing Point realmente tenía tales componentes en 2019, sino qué pasó después de que esos componentes cambiaran su estado y pasaran a ser piezas listadas".

“Creo que ese es el quid de la cuestión, y lo que se analiza es cómo Racing Point trató esa información, no es si dicha información se recibió originalmente durante 2019".

"Si en la investigación se descubre que Mercedes transmitió información sobre los conductos de freno durante 2020, entonces sí, Mercedes estaría implicado, pero no tenemos tales indicaciones".

Tombazis confirmó que después del Gran Premio de Estiria el pasado fin de semana, la FIA confiscó un conducto de freno delantero y otro trasero del Racing Point.

"En este proceso, confiscamos ocho de esos componentes de Racing Point del gran premio anterior", dijo. "Los inspeccionamos y confirmamos que todos eran idénticos, todos los delanteros eran idénticos entre sí y todos los traseros eran iguales".

“Por lo tanto, con la aprobación de los comisarios y de Renault, devolvimos seis de ellos a Racing Point y nos quedaos uno delantero y uno trasero".

"Hemos pedido a Mercedes que nos dé los mismos componentes. Cuando digo los mismos, me refiero a los componentes que usaron el año pasado y que Renault dice que son iguales a los que usa Racing Point".

“Y también hemos pedido a Racing Point y a Mercedes que envíen los datos CAD de esos componentes, para que podamos hacer una comparación detallada y ver de qué manera son similares y en qué no lo son. Eso es lo que estamos haciendo, es un trabajo en proceso".

