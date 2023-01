FIA: Marcamos un precedente a los equipos de F1 con el tope de gastos

Tanto Red Bull como Aston Martin infringieron el límite de costos de 2021 durante las investigaciones del año pasado, cuando se aplicaron por primera vez las nuevas restricciones de gastos en los grandes premios.

Mientras que la infracción de Aston Martin fue de procedimiento, la de Red Bull fue más controvertida, ya que se descubrió que había gastado más de 1,8 millones de dólares por encima del tope. Se le impuso una multa de 7 millones de dólares y una reducción del 10% en las pruebas aerodinámicas.

La forma en que la FIA gestionó la infracción de Red Bull se consideró una gran prueba para el éxito del límite de costos, y al final la mayoría de los equipos consideraron que el castigo había sido un buen compromiso.

Reflexionando sobre lo sucedido, y sobre el hecho de que la FIA se mostrara tan abierta en su gestión del asunto, Sulayem es optimista en cuanto a que las normas sobre el límite presupuestario seguirán siendo plenamente respetadas por los equipos.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Rally Dakar, afirmó que el límite de gastos era una forma mucho más fácil de nivelar el terreno de juego que un ajuste constante de un Balance de Rendimiento, como ocurre en otras categorías.

"No es una tarea fácil, hacer el equivalente de la tecnología o el Balance de Rendimiento", dijo. "Lo único que puedo decir, y veo que está funcionando y tenemos que vigilarlo, es el límite de costos".

"Fui muy claro con lo que pasó con Red Bull y Aston Martin. Nos aseguramos de que no se ocultara nada y fuimos muy transparentes".

"Hicimos la (investigación) de equipo, hicimos el chequeo, pasamos por todo el proceso y lo aclaramos públicamente a todo el mundo. Espero que nadie pueda utilizar el límite de costos e intentar tapar las cosas. Ahora los equipos tienen muy claro que la FIA está ahí como órgano de gobierno. Están ahí vigilando, y esa es nuestra belleza, esa es nuestra responsabilidad".

Red Bull was handed a $7 million fine and a 10 percent reduction in aerodynamic testing after having overspent by $1.8 million in 2021.

Photo by: Red Bull Content Pool