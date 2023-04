Lo que Melbourne reveló a Ferrari: rápidos, pero no lo suficiente

Cargar reproductor de audio

El Gran Premio de Australia reservó muchas dudas, incertidumbres y alguna polémica para un final confuso. La única certeza fue la victoria de Max Verstappen, nunca realmente cuestionada de no ser por una salida desafortunada que le había llevado por detrás de los dos Mercedes en la primera curva.

Verstappen permitió sólo doce vueltas de liderato a la pareja Russell-Hamilton antes de volver a tomar la delantera, con un adelantamiento sobre el siete veces campeón del mundo que fue una manifestación de los valores actuales en la parrilla. Un ataque tan sencillo como significativo, porque el inglés no pudo hacer nada para frenar la diferencia de velocidad entre los dos coches, claramente ampliada por el uso del alerón móvil.

Sin embargo, la entrada del Coche de Seguridad por el accidente de Alex Albon, así como la consiguiente aparición de la bandera roja para limpiar la pista de la gravilla que quedaba en el trazado, cambiaron el juego. De hecho, la interrupción permitió al piloto de Red Bull detenerse en el pit lane y cambiar neumáticos, ganando efectivamente la posición a George Russell, que previamente había sido llamado a boxes por Mercedes para hacer una parada durante la neutralización y en condiciones de acción en pista.

También pagó los platos rotos Carlos Sainz, que había seguido el ejemplo del británico regresando a boxes para montar un juego de neumáticos duros con el que debía llegar hasta la bandera a cuadros. Una elección que, más allá de la exhibición de la bandera roja, tenía sentido teniendo en cuenta cómo evolucionó la carrera en términos de ritmo, en la que los pilotos apenas mostraron el (verdadero) potencial de los monoplazas salvo en algunos momentos.

De hecho, el Gran Premio de Australia es probablemente el evento más complejo de descifrar de los completados hasta ahora, no sólo por las distintas pruebas de la carrera en sí, sino también por lo que giró en torno a todo el fin de semana. Si en anteriores Grandes Premios Red Bull también se había acostumbrado a diferencias de casi medio minuto, en Melbourne esa diferencia no pasó de los ocho segundos.

Una situación casi "anómala", con un Mercedes mejor de lo esperado en las bajas temperaturas australianas por delante de un Aston Martin que quiere ser una presencia fija en el grupo de cabeza. La pregunta que surge es: ¿qué lugar ocuparía Ferrari en este amargo domingo automovilístico? Sin duda la situación de la Rossa ya se había complicado el sábado, por un lado con esa decisión pactada con Leclerc de dar una única vuelta de preparación, y por otro con ese error del ingeniero de pista que había empujado a Sainz a levantar el pie, enfriando demasiado los neumáticos.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Sin esos errores, siendo realistas, Ferrari habría tenido la oportunidad de estar en la lucha por las dos primeras filas con sus dos pilotos, cambiando la cara de su carrera. Un elemento importante, porque en las dos primeras rondas hemos visto cómo salir delante ayuda a marcar la diferencia cuando los márgenes son ajustados, un aspecto que el equipo italiano también pagó en Australia. El abandono del piloto monegasco en la primera vuelta debido a un contacto con Lance Stroll le privó desgraciadamente de un importante punto de referencia, que habría ayudado a dar una clave extra al fin de semana del Cavallino. Sin embargo, incluso la carrera del piloto madrileño por sí sola ofrece puntos de vista muy interesantes.

Con sólo siete pasadas completadas antes de la entrada del coche de seguridad, el primer stint no ofreció grandes luces, pero es precisamente en ese momento cuando la carrera del número 55 podría haber tomado otro cariz. Por eso es útil dar unos pasos atrás, a esa primera vuelta, en la que varios equipos habían decidido aprovechar la primera neutralización para volver a entrar y montar el duro. La idea era doble: por un lado, deshacerse del doble compuesto obligatorio y, por otro, replicar la misma estrategia ya adoptada el año pasado por Alex Albon, a saber, completar casi toda la distancia del Gran Premio con un único juego de neumáticos.

Una idea que, dada la baja degradación garantizada por el asfalto liso de Melbourne y la certeza de no sobrecalentar uno de los dos ejes teniendo en cuenta las bajas temperaturas, podría haber dado sus frutos. Cuando Ferrari volvió a llamar a Sainz, la idea era repetir esa misma táctica, con un movimiento que, en su visión, podría haber puesto al español en seria pugna por el podio.

L'auto di Alex Albon, Williams FW45, viene rimossa dal circuito Photo by: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Si no se hubiera mostrado la bandera roja, el de Ferrari habría tenido sin duda que remontar en la clasificación desde los márgenes del top 10, pero también habría podido contar con un ahorro neto de unos veinte segundos en la parada. Evidentemente, ese delta se habría desvanecido con el paso de las vueltas, sobre todo si los líderes hubieran aumentado su ritmo, pero esos pocos segundos podrían haberle ayudado.

Sin referencias precisas, es difícil imaginar con absoluta certeza cómo habría resultado, pero poder rodar con aire limpio tras la primera ronda de paradas en boxes habría puesto de manifiesto las limitaciones y los méritos del SF-23, evitando precisamente los puntos débiles que lo habían frenado en Bahréin y Arabia Saudí, a saber, la degradación y el tráfico.

Sin embargo, con la neutralización decidida por control de carrera, la competencia adquirió tintes completamente distintos, obligando a Sainz a una bonita y compleja remontada. Adelantamiento tras adelantamiento, el número 55 fue capaz de remontar hasta la cuarta posición, gracias también a algunas buenas maniobras como la embestida en la curva 3 sobre Pierre Gasly.

El aspecto más relevante a mencionar no es la remontada en sí, sino que tras quince vueltas de carrera el dúo Hamilton-Alonso aún no había abierto una ventana de seguridad sobre el mediocampo: para cuando el ferrarista superó al Alpine, la diferencia con su compatriota del Aston Martin rondaba los dos segundos.

Esto es indicativo de un aspecto que, en realidad, se repitió durante el resto del Gran Premio, a saber, el hecho de que el ritmo mostrado el domingo por la mayoría de los pilotos era más una "máscara" de lo que realmente era posible. Esto se puede apreciar simplemente observando la carrera de Verstappen, que expresó el (verdadero) potencial del monoplaza rodando con tiempos más de un segundo inferiores a los de la competencia solo cuando resultó necesario apretar para recuperar el liderato de la carrera.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, il resto del campo alla ripartenza Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El holandés controló la carrera a su antojo, forzando algunas vueltas y rodando a ritmo reducido en las cuarenta pasadas restantes, sólo para asegurarse de llegar a la bandera sin necesidad de nuevas -pero inútiles- paradas.

Más o menos lo mismo ocurrió, quizá incluso de forma más ejemplar, con Lewis Hamilton y Fernando Alonso: aunque por momentos el español intentó bajar el ritmo tratando de presionar al británico, el siete veces campeón del mundo nunca flaqueó, manteniéndose fiel a su propio plan, que era administrar pero sin dejar margen a sus rivales. Algo que también entendió el propio Mercedes desde el muro de carrera, que sugirió repetidamente a su piloto que se concentrara en su propia carrera y en la gestión de los neumáticos sin caer en las trampas del español.

Ese miedo constante a no llegar al final y tener que hacer así una segunda parada trastocó todas las certezas, lo que se tradujo en un ritmo extremadamente lento. Esto también se puede comprobar observando la carrera de pilotos de la zona media del pelotón como Lando Norris y Nico Hulkenberg, que antes de abrir la puerta a un bonito duelo por la octava plaza, se quedaron a sólo unos diez segundos del tercer puesto, demostrando que el ritmo que mantenían no era irresistible.

Precisamente por ello, el español del Cavallino pudo reengancharse tan 'rápido' al dúo Hamilton-Alonso, encontrándose con un pequeño hueco. Es cierto que Sainz consiguió entonces mantenerse a distancia de su compatriota con cierta regularidad, pero en el momento en que los dos de delante recibieron luz verde por parte de los equipos para apretar hasta la meta, tanto Lewis como Fernando no dudaron en bajar el ritmo, dejando al ferrarista en el carril.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aunque la carrera de Melbourne probablemente no proporcionó ni siquiera a Ferrari las respuestas que buscaba, ya que los pilotos habían estado trabajando sobre todo en la preparación de la carrera, hay algunos elementos dignos de mención, en contraste con eventos anteriores.

Si en Arabia Saudí Sainz se había esforzado en subrayar las dificultades del SF-23 en aire sucio, tanto por una cuestión de sensibilidad como de sobrecalentamiento de los neumáticos, no fue el caso en Melbourne a pesar de pasar un largo periodo al rebufo de un rival.

Las dificultades de sobrecalentamiento de los neumáticos que se habían producido en las dos primeras rondas no se repitieron en Australia, no sólo por las bajas temperaturas del asfalto, en torno a los 25°C. Una carrera no hace el verano, pero la esperanza del Cavallino es que, a pequeños pasos, pueda volver a convertirse en la segunda fuerza del mundial, dejando constantemente atrás a Mercedes y Aston Martin.