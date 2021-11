Ickx lamenta como la Fórmula 1 ha perdido su esencia

En una larga entrevista con la RTBF emitida la semana pasada entre el Gran Premio de Sao Paulo y el de Qatar, el expiloto Jacky Ickx ofreció una emotiva visión del duelo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. El belga recordó que la F1 vive "un momento excepcional en cuanto a la competición entre hombres, hombres que van por la victoria o que buscan la victoria".

Jacky Ickx, seis veces ganador de las 24 horas de Le Mans y ocho veces ganador de carreras de la Fórmula 1, atenúa este entusiasmo con una frustración sobre la forma en que se están tratando las batallas en la pista. En un momento en el que la maniobra entre los dos aspirantes al título fue la comidilla en Interlagos, lamenta la forma en que una acción ha pasado por un largo escrutinio.

"Personalmente, estoy frustrado con la Fórmula 1, y en particular con las reglas actuales de lo que debería ser, para mí, filosóficamente hablando, una lucha", dijo el belga.

"Es una batalla entre hombres que se están arriesgando libremente. Y estos son hombres que luchan a 300 km/h o más. El desarrollo de las pruebas está arbitrado por personas ciertamente de buena voluntad pero que, a mis ojos, tal vez me equivoque pero, aparte de uno de ellos en cada carrera, son personas que nunca han conducido coches de carreras."

"No estoy seguro de que podamos, en cuanto al evento, en cuanto a la forma en que se desarrolla la carrera, en nombre de una mayor seguridad, tratar el automovilismo como si fuera un accidente de tráfico. Hemos roto el impulso esencial del espíritu de lucha y la naturaleza misma de este deporte y de estos pilotos, con una sucesión de sanciones, multas."

Lo que Jacky Ickx ve como una excesiva rigidez también es algo que afecta más allá de la pista, ya que es uno de los que no entiende las sanciones ejemplares que se dieron en Brasil como las infracciones impuestas a Max Verstappen en el parque cerrado, pero también a Lewis Hamilton por lo sucedido con su cinturón de seguridad después de cruzar la bandera de cuadros.

"Me parece alucinante que se atrevan a sancionar con una multa de 50.000 euros, que se atrevan a poner esa cantidad solo por colocar el dedo en el alerón del coche de su rival", suspiró.

"Me parece alucinante que se atrevan a multar a Hamilton con 25.000 euros, de ser cierto, por desabrocharse el cinturón antes de volver a boxes, para llevar la bandera brasileña en honor a Ayrton Senna. Aquí hay algo que no funciona, no hay alegría por la victoria. Sólo hay limitaciones que, para mí, son inexplicables".

El belga incluso comparó a la Fórmula 1 con MotoGP y como existe aún cierta libertad en la categoría reina del motociclismo.

"¿Por qué hay tanto éxito hoy en día en MotoGP? Todavía hay libertad, hay hombres que se alegran de verse, que han asumido el riesgo de chocar, que no tienen miedo de hacer esperar la ceremonia de premiación. Porque a veces se tarda, pero ¡qué entusiasmo para el público! Qué entusiasmo ver a los campeones que no tienen miedo de quemar neumáticos con sus máquinas, que no tienen miedo de hacer caballitos, que no tienen miedo de parar aquí y allá. Me duele verme tan alejado del placer de esta comunión con el público. No hay público, no hay carrera. El mismo público que tiene sus partidarios, que es la base misma de nuestro deporte. [...] Valentino [Rossi] tuvo 25 años de felicidad, de entusiasmo, de fantasía. ¿Sigue existiendo esa fantasía en la Fórmula 1?", finalizó.